MSCI礦業股一年飆9成打敗半導體股 獲基金經理大幅增持

2026年1月14日盤中，紐約COMEX銅期貨一度攻頂，寫下6.1美元的歷史新高，圖為擁有印尼格拉斯伯格 (Grasberg) 與秘魯 Cerro Verde 等世界級礦場的美國Freeport-McMoRan公司礦場。（圖片來源／Freeport-McMoRan頻道）

《Yahoo Finance》報導，自2025年初以來，MSCI金屬與礦業指數追蹤的礦業股累計大漲近90%，打敗美國費城半導體指數同期的46%漲幅。

礦業股飆漲，主要拜銅、銀和鎳價領漲所賜。自去年初以來，美國華爾街和歐洲的基金經理等全球基金經理已大幅增持礦業股，因為金屬供應緊張、需求上升和估值偏低推動礦業公司的併購活動，重新激發市場人士對金屬和礦業股的興趣。

自2025年初以來，礦業股強勢反彈，銅、銀和鎳引領這一趨勢。在此期間，MSCI金屬與礦業指數上漲近90%，超半導體、銀行和主要科技股的漲勢，因為關鍵金屬的需求加速成長，但是供應腳步卻落後。

基金經理人審慎加碼礦業股

先前關注甚少的華爾街投資組合經理現在大幅增加配置礦業股，這種重新配置是由金屬用途的快速成長和供應難以滿足需求所驅動的。

近一年，銅價大漲逾40%，主要得益於銅在能源基礎設施、電動車和人工智慧（AI）資料中心等行業，扮演重要角色。白銀、鎳、鋁和鉑金價格也呈現上漲趨勢，而黃金保持堅挺，投資人仍然認為，貴金屬和基本金屬是對沖美國貨幣政策走向和地緣政治風險的重要工具。

以前，礦業股長期被視為拖累基金經理績效的拖油瓶，投資人主要關愛科技和金融類股，尤其是在對中國經濟前景感到擔憂的時期。但隨著北京下調利率，以及承諾提供更多經濟支持，這種觀點開始轉變，提振市場對金屬類股的信心。

澳洲經紀商Pepperstone的交易員Dilin Wu表示，礦業股已從防禦性質的次要選擇，轉變為許多投資人的核心配置類股，被視為少數幾個能夠同時受益於貨幣環境變化和地緣政治不確定性的產業。

如今，銅和鋁的價格更被視為具有戰略意義的長期投資題材，而非簡單的經濟晴雨表。這鼓勵投資人在回調時買入礦業股，而不是在疲軟時拋售。在歐洲，基金經理人目前對礦業股的淨超配比例為26%，改寫4年來最高水準，但仍低於2008年以來38%的超配比例。

併購活動增加，估值仍在低檔

即使在強勁反彈之後，礦業股平均股價/淨值比（price-to-book）仍然偏低。歐洲股市Stoxx 600基礎資源指數的遠期市淨率為0.47倍，而長期平均接近0.59倍，此前週期的峰值曾超過0.7倍。這一差距表明，如果市場環境保持有利的走向，資源股未來存在進一步上漲的潛力。

摩根士丹利的分析師蓋伯里爾（Alain Gabrie）強調，即使自然資源在全球經濟扮演越來越重要的角色，這種折價仍然存在。他也指出，許多礦業公司更傾向於收購現有資產，而不是從零開始蓋新的精煉廠或是開採新的礦山，因為收購交易通常速度更快、資本密集度更低，執行的風險也更低。

在此背景下，英美資源集團（Anglo American ）正在收購泰克資源公司，市場也猜測力拓集團（Rio Tinto）和嘉能可（Glencore）也有機會展開合作。這些舉措背後的主要動機是擴大規模和優化投資組合。

其中，銅金屬仍然是業者與市場關注的焦點，因為投資人看到了明顯的供應缺口。如果需求持續走高，許多人預期銅價和相關的股票估值將繼續攀升。

在周一（1月26日），紐約COMEX期貨銅收盤下跌1.1%，報每磅5.91美元，近3個月上揚15.77%，近一年大漲41.3%。2026年1月14日盤中，銅期貨一度攻頂，寫下6.1美元的歷史新高。

