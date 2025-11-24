MSCI調整殺盤 台股爆今年最大量

MSCI（明晟）季度調整生效，台積電24日尾盤一口氣灌入3.9萬張賣單，股價由紅翻黑。（本報系資料照片）

MSCI（明晟）季度調整生效，台股24日經歷上衝下洗，盤間一度強漲329點，不過尾盤台積電、鴻海兩大權值股均遭摜殺，台積電更是一口氣灌入3.9萬張賣單，股價由紅翻黑，終場台股上漲69.3點，收在26504.24點，季線得而復失，上下波動近300點，全日總成交值爆量至7491億元，創今年單日最大量。

MSCI此次季度調整於昨日收盤生效，MSCI台灣指數成分股中權重調降最多是台積電，其權重為58.03％，調降0.51個百分點。權重調升最多的個股為致茂，調高0.42個百分點。

美股上周五收紅，台股也醞釀反攻氣勢，開盤後一度衝高逾300點，奔上26764點，不過隨著MSCI季調的題材發酵，衝高後隨即湧現賣壓，台積電更成為殺盤重心，最後一盤賣單爆出39326張，終場下跌10元，收1375元。

台股終場收小紅，不過三大法人卻是賣多買少，外資賣超299.56億元，投信賣超6.96億元，自營商買超15.15億元，合計賣超台股291.37億元。但相較於21日外資賣超915.36億元，為史上第4大，賣超力道明顯縮小。

對於台股高檔震盪，散戶似乎也嗅到居高思危的危機感，被視為「散戶動向風向球」的證券畫撥帳戶，10月餘額為3.86兆元，單月小減260億元，終結連續6個月上升。不過央行認為平均餘額仍增加，散戶並未退場。

昨日外資賣超前五名，由遭外資大砍32020張的力積電居冠，上周淪外資賣超王的富邦金，24日遭續砍26549張，排名第2，元大台灣50被砍21405張名列第3，第4、5名分別為友達與台積電，各賣超20186張與18933張。