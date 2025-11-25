MSCI調權重24號盤後生效 台股尾盤寫4大紀錄

市場對美國聯準會12月降息的預期回溫，還有美股4大指數週一收高，帶動台股加權指數，今（25）天開盤上漲491點，早盤一度站上2萬7千點關卡。另外，MSCI半年度調整權重，24號盤後生效，促使台股寫下4項新紀錄！

開盤衝高！台股早盤一度站回2萬7 台積電大漲50元

最新經濟數據 顯示，美國就業市場疲軟，加上美國聯準會官員鴿派言論，讓市場對12月降息預期再度回溫，美股4大指數週一收高，也帶動台股加權指數週二開盤時上漲491.66點，以26995.90開出，早盤一度站回27000點。

其中，權值股台積電股價開盤時大漲50元，鴻海股價開盤漲5元、廣達也漲了6元，AI族群類股最明顯受惠。

證券分析師白易弘分析，「降息忽高忽低，股價指數也高高低低，AI現在是有價格的泡沫，獲利也是有提高上來，現在是有股價的泡沫，但是產業還沒有泡沫。」

另外，指數編纂公司MSCI進行半年度調整權重，於24日盤後生效，台股因此迎來交易熱潮，寫下4項新紀錄，包含外資當日買賣金額，合計高達9445億元，刷史上新高；集中市場成交金額飆高，是2021年5月以來 最大量，還有尾盤爆量至2855億元，超越去年5月MSCI調整時尾盤的成交量，以及借券賣出餘額也創新高。

專家也指出，這次MSCI權重調整也將台積電權重調降 0.51個百分點，為權重下修最多的個股，可能影響未來市場資金流向。證券分析師王榮旭指出，「宣布的時候，其實就已經慢慢股價在調整，MSCI的效應從昨天收盤之後，就不會再影響，美股轉強，匯率也由貶轉升，外資必然會回流。」

專家分析，MSCI 調整只是短線干擾，台股後續仍由AI 類股主導行情，資金可能轉向 先前還沒漲的AI 個股，建議投資人 提前布局。

※提醒您：審慎投資理財，本報導內容僅供讀者參考，投資人應獨立判斷。

台北／林品瑄、黃聖權 責任編輯／陳盈真

