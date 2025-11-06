MSCI 調整台股權重一升兩平！ 11/24收盤生效

股市配圖。廖瑞祥攝



MSCI（明晟）今天凌晨公布最新11月調整， 台股在本次MSCI調整權重中，在「MSCI全球市場指數」權重由2.23%上調至2.25%，調升0.02%；在「MSCI全球新興市場指數」權重維持20.46%；在「MSCI亞洲除日本指數」權重維持23.15%。最新權重將在11月24日收盤生效。

至於MSCI台灣指數成份股方面，本次新增致茂、貿聯-KY、京元電、信驊、東元、金像電，刪除大聯大、宏碁、友達、微星、矽力-KY、旭隼、聯強，指數成分股由87檔減為86檔，並有24檔成分股調整在外流通股數，本次權重調升最多為致茂，其權重為0.42%，調升0.42%。權重調降最多為台積電，其權重為58.03%，調降0.51%。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多之國家為中國，權重增加0.10%；而本次權重調降最多之國家為沙烏地阿拉伯，權重降低了0.07%，其餘國家權重變化不大。

