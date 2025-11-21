MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰
根據大都會運輸署(MTA)的資料，10月共有1183名駕駛因試圖逃避過橋和隧道費而被罰款，盡管此一數據比9月更多，但與夏季相較，情況則有緩解。
統計顯示，9月共有1050名駕駛接到相關罰單，8月規避費用者更多，達1438件；MTA表示，執法行動通常在夏季時達到高峰，當時官員們開出超過3500張針對逃避費用、危險駕駛等的違規罰單。
MTA安全與營運資深副總裁查韋斯(Charles Chavez)表示，執法單位仍在嚴打「逃避費用的累犯」，他指出，最嚴重的違規者已逃避繳費數百次，「請繳你的過路費，這是避免罰款及其他問題最簡單的方法」。
據悉，執法行動已從夏季延續至11月，MTA官員表示，上周日多個執法單位在布朗士Throggs Neck大橋上對逃避過路費者與「幽靈車」的採取聯合取締行動，未來也會繼續突擊檢查。
近幾個月來，執法人員也持續鎖定打擊「幽靈車」，紐約市長亞當斯(Eric Adams)稍早宣布，自2022年以來，全市已查扣超過3萬8000輛幽靈車。
而針對「幽靈車」的打擊手段新規也已上路，主要執法對象為長期停放且牌照存在偽造或故意模糊牌照的車輛；即使普通車輛，若牌照上有汙垢或鏽跡，也有可能被罰款，罰金50元。
「幽靈車」指的是牌照被故意或無意偽造、塗改、遮擋，導致收費和執法攝像頭無法抓拍其真實車號的車輛。目前紐約市的法律已授權執法人員查扣行駛中的「幽靈車」，新規則將執法範圍擴大到了停放中的車輛。
其他新規的具體內容包括，紐約州車輛號牌必須懸掛在距離地面12至48吋的位置，並在車輛前後部位安裝牢固，不允許使用塑料或玻璃材質的透明保護罩。車牌牌面禁止篡改和偽造、禁止使用任何材質的覆蓋物遮擋，也不能使用任何特殊材質塗層。
更多世界日報報導
民主黨議員籲軍情人員拒絕非法命令 川普批叛徒煽動可處死刑
紐約公車免費？ 州長霍楚：保留意見
舊金山灣區3/10居民難負擔基本開銷 24.5萬人1年內跌貧窮線下
其他人也在看
【明星聊愛車】李運慶為孩子換Skoda Kodiaq RS 寬敞車室空間及安全性成考量關鍵！
藝人李運慶近幾年在戲劇表演上挑戰多元角色，演技也備受肯定，與前Popu Lady成員洪詩結婚後，育有女兒「哺哺」，如今又即將迎接第二胎到來，事業家庭兩得意，為了給孩子們更大的乘坐空間，也將愛車換成Skoda Kodiaq RS休旅車款，一起來看看他的分享吧！Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
Nissan 新一代 X-Trail 換上全新造型明年問世！尺碼增大空間更寬敞
日前 Nissan 新一代 X-Trail（美規稱 Rogue）測試車現身，將換上全新外型設計並導入第三代 e-Power 油電系統，近日專業繪製新車預想圖的《kolesa.ru》釋出大改款 X-Trail 預測樣貌，預計將率先在美國發表上市。自由時報汽車頻道 ・ 23 小時前
Mitsubishi Destinator 傳將於明年導入台灣：5+2 七人座、1.5T 動力成跨界新戰力
Mitsubishi Destinator 傳將於明年導入台灣：5+2 七人座、1.5T 動力成跨界新戰力SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
天冷「熱車再開」傷引擎 汽車大廠揭正確做法
近日入秋最強冷空氣報到，全台明顯轉冷，不少民眾好奇，天冷開車前需不需要熱車？對此，汽車大廠表示，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果；若長時間原地怠速熱車容易傷害引擎，還會產生廢氣對環境造成威脅。中時新聞網 ・ 1 天前
天冷需暖車再上路？汽車大廠曝「熱車再開商引擎」 揭正確做法
近日天氣驟降，全台降溫有感。對此，汽車大廠提醒，現在的汽車不用特別原地熱車，只要發動後讓車輛低速行駛一段時間，就能達到熱車的效果。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
玩勁戰就是要改！ 七代戰Yamaha Cygnus X 125 改裝五大建議
歷代勁戰都是改裝界指標車款，剛交車上路的七代勁戰Cygnus X 125要怎麼改？ 需要注意那些重點？有哪些基本觀念？讓我們看下去。Yahoo奇摩汽車機車 ・ 1 天前
TOTOTA推出2026年式GR Corolla小改款，結構與冷卻系統全面強化並提升音響水準加料不加
小小的微整型讓神車戰鬥指數大增，TOYOTA旗下的TOYOTA GAZOO Racing今日針對日本市場推出了性能掀背車GR Corolla的2026年式小改，全車進行一系列升級，包括更堅固的車身結構、更好的引擎冷卻系統，以及升級的音響系統。重點是該公司承諾加料不加價。6速手排的RZ車型日本售價為568萬日圓（新台幣約118萬），8速自排車型為598萬日圓（新台幣約124萬）。汽車日報 ・ 1 天前
【怎能不愛車】EX30 Plus試駕 科技配備大升級、值得多花這筆！
這次終於開到大家敲碗的Volvo EX30 Plus單馬達版本，售價159.99萬元。車長只有4233mm、車寬1838mm、車高1555mm，整輛車緊緻到不行，但軸距卻有2650mm，完全是小車大空間的典範。更別提5.35公尺迴轉半徑，在巷弄裡鑽來鑽去輕鬆到爆。三立新聞網 setn.com ・ 18 小時前
展示車暗藏瑕疵？ 車商：交車時消費者應多檢查細節
新車、展示車，民眾該如何區分？從售價就能發現不同！車行業者說，全新車輛價格議價空間最低，但展示車理應價格就得低於全新車，如果是試乘車還領過牌，那麼法律上就被視為中古車，議價空間有5到10萬的落差。只是...華視 ・ 1 天前
Kymco People R Hybrid 125現身米蘭車展！光陽油電科技導入通勤機車
2025米蘭車展（EICMA 2025）正式開幕，光陽（Kymco）以旗下最具代表性的歐系通勤速克達車系People，推出全新進化之作People R Hybrid 125。這是光陽首度在125c.c.級距導入油電複合動力系統，標誌著品牌邁向新能源時代的重要一步。新車結合「Hybrid Boost油電輔助系統」與「TRI-POWER三向動力科技」，讓通勤車不只節能，也擁有更強的加速反應與平順動力輸出。地球黃金線 ・ 1 天前
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位
愛玩車／法式雙品牌北投新據點 展示與維修一次到位EBC東森新聞 ・ 1 天前
旗艦車系再進化 2026年式Mercedes-Benz AMG GT Coupe / S-Class / EQE SUV
台灣賓士自今年3月起展開多波產品升級操作，本次2026年式則聚焦於品牌高階旗艦車系，包含性能旗艦AMG GT Coupe、豪華典範S-Class，以及純電SUV代表EQE SUV，全面展現Mercedes-Benz在數位科技、駕馭感官與豪華體驗的最新進化。值得一提的是，前述2026年式車型建議售價均維持原有水準，不過標配與選配內容可能會有變動，有意入主的消費者還需多加確認。車訊網 ・ 1 天前
Ford Territory Hybrid 正式售價 109.9 萬登場：四電驅油電系統、245 匹綜效馬力一次看
Ford Territory Hybrid 正式售價 109.9 萬登場：四電驅油電系統、245 匹綜效馬力一次看SiCAR愛車酷 ・ 1 天前
特斯拉在台開賣前備箱氛圍燈：1,600 元起，Model 3 煥新版、新舊款 Model Y 都能裝
台灣特斯拉在官網上架了全新的原廠配件：前備箱氛圍燈，兼具視覺效果和暗處取物的便利性，而且除了 Model 3 煥新版以及全新 Model Y 之外，舊款的 Model Y 車主也能付費安裝。DDCAR電動車 ・ 1 天前
Volvo EX90在Euro NCAP安全測試中獲得五星評價
Written by: Bear在最新一輪的Euro NCAP安全測試中，純電動Volvo EX90 SUV獲得最高五星評價，名列今年表現最佳車款之一。Euro NCAP是歐洲領先的獨立汽車安全評估計畫，協助客戶就汽車安全表現做出明智決策。而這款家庭SUV可選最多七座，在成人及兒童保護類別中表現尤為突出。CarStuff 人車事 ・ 1 天前
【怎能不愛車】柴油動力＋七種模式 日產重武裝皮卡大進化
Nissan最近動作頻頻，推出Rogue PHEV後，馬上又端出全新Navara中型皮卡。雖然它的基礎源自三菱最新Triton，但日產可不是簡單換殼而已，而是針對外觀、底盤到整體設定全面重做，讓Navara看起來比原型車更有存在感。像是三槽式尾燈向經典D21致敬，加上前後C型燈組，讓整台車更粗獷更有特色。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
TWICE首次攻佔高雄世運主場館開唱 高捷攜手高市府打造升級版藍色應援
韓國超人氣女團TWICE首度來台於高雄世運主場館開唱，預期將吸引海內外大批粉絲朝聖；高雄捷運公司為提供旅客最順暢的交通動線，已全面啟動疏運應變計畫，動員超過百名人力並規劃加班車，嚴陣以待迎接大量進出場人潮。而高捷這次在高市府文化局的指導協助下，也打造升級版藍色應援，自今(廿)至廿三日在高捷搭車可聽到TWICE驚喜中英文獻聲捷運列車進站廣播，今日一早已經吸引粉絲特別進站搶聽偶像的聲音；而中央公園站首次與美麗島捷運站等高雄七大地標一同亮起應援燈光，每晚五時三十分至十一時可在中央公園捷運站一號出入口看到雷射字體「TWICEWORLDTOUR」巡迴視覺藍燈光秀，已經成為粉絲夜間朝聖拍照甚至尬舞打卡的熱門地點；甚至有些車站還有粉絲自行集資設立的偶像應援看板，可謂颳起一陣藍色應援旋風 ...台灣新生報 ・ 23 小時前
【試駕】Hyundai Inster，我那小小而多變的電動車車
台灣最便宜電動車Hyundai Inster來啦！(限時優惠價89.9萬起)雖然是小型掀背車的級距，但是得利於電動車平台，軸距拉長以後，車內的空間變得非常的大，再加上座椅可以全部打平，開著Inster也能體驗車宿露營，根本就是一台行動的膠囊旅館。《原文詳見：CARTURE 車勢文化》Carture 車勢文化 ・ 1 天前
PGO 全國首款油電車 威力125 最高補助 32,100 元！
PGO全國第一輛油電車威力125搶搭「普發萬元放大術」，針對政府普發一萬元現金政策加碼回饋，用最實惠的價格，讓重視經濟性及實用性的消費者以汰舊換新最高補助 $32,100。2GameSome ・ 3 小時前
無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝
即時中心／林韋慈報導昨（20）日晚間9時，彰化縣埔心鄉員鹿路一段發生一起嚴重車禍。一輛雙B休旅車違規逆向跨越雙黃線超車，因車速過快失控，先後撞擊兩輛車，最後更衝向路口超商，將一名剛購物完、站在行人穿越道等紅燈的行人撞飛，總共造成五車受損一人受傷，場面相當驚悚。該名行人傷勢嚴重，送醫後已轉送彰化基督教醫院急救。事故發生於員鹿路一段與瑤鳳路口。監視器畫面顯示，43歲沈姓男子駕駛雙B休旅車沿內側車道往員林方向行駛時，突然跨越雙黃線違規超車，不料先撞上前方準備左轉，由53歲邱姓女子駕駛的汽車，隨後又與外側車道20歲張姓男子的轎車發生碰撞。連環撞後，沈男的休旅車失控，如砲彈般往超商騎樓衝去，撞上路人後再撞擊路邊停放的一輛轎車。當時40歲李姓男子剛走出超商，正站在行人穿越道等待紅燈，欲返回對向的車內。目擊者指出，李男看到失控車輛高速衝來，立即試圖躲避，但因對方車速過快，仍被猛烈撞上，整個人被撞飛約10公尺，摔落在超商大門前，當場重傷倒地、意識不清，現場血跡斑斑。民眾血跡仍留在地面。（圖／民視新聞翻攝）遭撞的行人李男頭部受創、四肢多處擦挫傷，最初被送往員林基督教醫院，因傷勢嚴重再轉送彰化基督教醫院治療；肇事駕駛沈男則雙腳韌帶受傷、頭部挫傷。彰化基督教醫院表示，李男目前意識清楚，但腿部骨折，四肢仍有多處撕裂傷，正在急診加護病房持續觀察。警方調查後排除酒駕與競速等不法情事，並指出沈男當時準備前往員林市接送補習班下課的孩子，詳細肇事責任仍有待進一步釐清。《民視新聞網》提醒您：不良行為，請勿模仿！原文出處：快新聞／無辜路人遭撞飛！雙B彰化街頭猛力撞進超商 驚悚影片曝 更多民視新聞報導救人視同義務！李忠憲力挺海巡救援失火中船 管碧玲暖心回應曝光真想犯台！中國秘密訓練「民用貨輪」搶灘 入侵規模恐勝「諾曼第登陸」李明璇嗆「不投降不是政府該做的」律師怒轟歪理：擺明在說「歡迎打我」民視影音 ・ 3 小時前