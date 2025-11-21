MTA加強取締逃避橋隧費 10月上千駕駛挨罰

根據大都會運輸署的資料，10月共有1183名駕駛因試圖逃避過橋和隧道費而被罰款。圖為一輛私家車被開罰單。(記者唐典偉／攝影)

根據大都會運輸署(MTA)的資料，10月共有1183名駕駛因試圖逃避過橋和隧道費而被罰款，盡管此一數據比9月更多，但與夏季相較，情況則有緩解。

統計顯示，9月共有1050名駕駛接到相關罰單，8月規避費用者更多，達1438件；MTA表示，執法行動通常在夏季時達到高峰，當時官員們開出超過3500張針對逃避費用、危險駕駛等的違規罰單。

MTA安全與營運資深副總裁查韋斯(Charles Chavez)表示，執法單位仍在嚴打「逃避費用的累犯」，他指出，最嚴重的違規者已逃避繳費數百次，「請繳你的過路費，這是避免罰款及其他問題最簡單的方法」。

據悉，執法行動已從夏季延續至11月，MTA官員表示，上周日多個執法單位在布朗士Throggs Neck大橋上對逃避過路費者與「幽靈車」的採取聯合取締行動，未來也會繼續突擊檢查。

近幾個月來，執法人員也持續鎖定打擊「幽靈車」，紐約市長亞當斯(Eric Adams)稍早宣布，自2022年以來，全市已查扣超過3萬8000輛幽靈車。

而針對「幽靈車」的打擊手段新規也已上路，主要執法對象為長期停放且牌照存在偽造或故意模糊牌照的車輛；即使普通車輛，若牌照上有汙垢或鏽跡，也有可能被罰款，罰金50元。

「幽靈車」指的是牌照被故意或無意偽造、塗改、遮擋，導致收費和執法攝像頭無法抓拍其真實車號的車輛。目前紐約市的法律已授權執法人員查扣行駛中的「幽靈車」，新規則將執法範圍擴大到了停放中的車輛。

其他新規的具體內容包括，紐約州車輛號牌必須懸掛在距離地面12至48吋的位置，並在車輛前後部位安裝牢固，不允許使用塑料或玻璃材質的透明保護罩。車牌牌面禁止篡改和偽造、禁止使用任何材質的覆蓋物遮擋，也不能使用任何特殊材質塗層。

