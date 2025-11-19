MTA釋出多個職缺 部分不需大學學歷也能申請

大都會運輸署(MTA)作為美國最大的公共交通管理機構，近期釋出多個職缺，部分職位並不要求大學學歷，提供社區居民穩定就業機會；這些職位已列在MTA官方招聘網站上，應徵者可直接線上申請，正在尋找工作的民眾不妨嘗試。

一些新的職缺包括客戶服務專員(Customer Service Specialist)，該職位於曼哈頓西34街的客戶管理中心，平日職務則是解決電話與電子郵件查詢、完成主管交辦的任務；應徵者需具高中畢業或 GED證書，並擁有至少三年人力資源或客戶服務經驗，此職年薪為4萬5125元。

此外，健康服務助理(Health Services Assistant)職位位於長島鐵路(Long Island Rail Road)醫療評估中心，工作內容包括準備醫療排程檔案、處理員工流程，以及將訪問與排程資料輸入醫療系統等；應徵者需具高中畢業或GED證書，並有兩年全職文書工作經驗及一年客戶服務經驗，薪資範圍為5萬8827元至7萬多元。

MTA總部也正在招募營運分析師(Operations Analyst)，負責處理應付帳款(Accounts Payable)的交易資料、追蹤工作進度、收集及維護相關數據；此職位同樣要求高中畢業或GED證書，以及一年薪資、會計、財務、人力資源、資訊科技或採購相關工作經驗，薪資範圍為4萬5125至7萬5208元。

MTA表示，這些職位提供社區居民穩定就業機會，並鼓勵有相關工作經驗、但因一些個人原因未能取得大學學歷的人士踴躍應聘；欲了解更多資訊或線上申請者，可至MTA官方職缺網站careers.mta.org查詢。

