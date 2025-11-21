MUJI無印良品插旗雲林 首家斗六門市開幕剪綵 - https://www.watchmedia01.com

（觀傳媒雲林新聞）【記者簡勇鵬／雲林報導】MUJI無印良品在雲林的首家斗六門市，也是該品牌在台的第70家店，今（21）日上午舉行剪綵儀式插旗雲林，顯現品牌業者對雲林消費力與生活文化的肯定，將帶來全新生活美學能量，以及更多商業活水與城市發展契機。

MUJI無印良品在雲林的首家斗六門市，也是該品牌在台的第70家店，今（21）日上午舉行剪綵儀式插旗雲林。（圖／記者簡勇鵬攝）

「MUJI斗六門市」由原斗六社口旅客服務中心重新打造，是依「促進民間參與公共建設法」在113年採OT模式引進民間團隊營運的成果之一；113年縣府引入「熱浪島」進駐，今年更邀請MUJI無印良品加入，持續活化公共空間、促進商業循環；且MUJI無印良品正式插旗雲林，不僅代表對雲林消費力與生活文化的肯定，也將為地方帶來更多商業活水與城市發展契機。

縣長張麗善表示無印良品不僅提升生活美學與生活品質，也是友善企業的典範，歡迎它落腳於首善之都斗六市。（圖／記者簡勇鵬攝）

周邊匯集星巴克、UNIQLO、全國電子、燦坤3C及壽司郎等品牌，已逐步形成新興商圈與城市新地標；日後待人文公園區段徵收完成後，未來形成大學路生活文化廊道，「社口生活圈－人文公園區段徵收區－膨鼠公園－縣府行政特區」生活廊道，也將帶動斗六整體都市動線與發展脈絡，為地方帶來更多活力與機會。

無印良品與在地市集及特色農產合作緊密，期盼未來「雲林良品」也能進一步進駐門市，擴大合作能量。（圖／記者簡勇鵬攝）

縣長張麗善指出，新門市的空間設計融入在地特色與永續理念，同時結合縣內多個觀光景點資訊，旅客只需掃描QRCode即可認識雲林的風土、人情與地貌。無印良品不僅提升生活美學與生活品質，也是友善企業的典範，歡迎它落腳於首善之都斗六市。

MUJI無印良品正式插旗雲林，不僅代表對雲林消費力與生活文化的肯定，也將為地方帶來更多商業活水與城市發展契機。（圖／記者簡勇鵬攝）

張麗善表示，無印良品與在地市集及特色農產合作緊密，包括三小市集及元長鄉花生、大豆專區等農產品皆可在店內購得，期盼未來「雲林良品」也能進一步進駐門市，擴大合作能量。她強調不必遠赴百貨公司，即能在此感受舒適、獨立且優質的購物環境，相信在視野與體驗上都能感受到截然不同的「新生活」。