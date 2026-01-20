「MUSE大玩家」推「陸、海、空恐龍戰隊」

聯合行銷集章兌換推廣品-「陸、海、空恐龍戰隊」-三角龍、滄龍、翼龍，各館限量一款。(圖:教育部提供)

教育部二十日表示，寒假及春節假期即將來臨，教育部結合各館所及國立故宮博物院，舉辦「MUSE大玩家-Team MUSE」系列活動，推出「陸、海、空恐龍戰隊」的三種恐龍推廣品，象徵對知識的探索。活動期間（一一五年一月二十四日至三月三十一日），鼓勵民眾走訪各館所，參加展演及營隊活動，集章兌換恐龍戰隊推廣品。

部分館所於春節期間推出特別活動，讓民眾體驗文化與知識的交融。持集點卡或使用「iMuseum臺灣」APP集章，參訪滿3個館所（至少跨一縣市）即可兌換推廣品，並參加抽獎。

活動舉例：一、國立科學工藝博物館的「寒假特別任務-口袋神探勇闖科工館」，邀請民眾蒐集線索，完成任務可獲得獎勵；二、國立臺灣美術館的「馬躍揚名-馬年年畫特展」，展出九十件獲獎作品；三、國立故宮博物院的「故宮萌寵賀歲特輯」，設計八道關卡，邀請民眾互動探索文物。

博物館及圖書館是知識的寶庫，邀請您加入「Team MUSE」，體驗自主學習的樂趣，挖掘知識寶藏，成為知識全壘打王。