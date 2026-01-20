「MUSE大玩家-Team MUSE」系列活動體驗自主學習樂趣

記者劉昕翊／綜合報導

寒假及春節假期即將來臨，教育部結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，舉辦「MUSE大玩家-Team MUSE」系列活動，持續推出「陸、海、空恐龍戰隊」恐龍推廣品，各館限定1款恐龍戰隊夥伴，鼓勵民眾於1月24至3月31日走訪各地館所，參與各具特色的展演、營隊活動，體驗全臺社教與文化館所的多樣魅力，集章兌換恐龍戰隊推廣品。

寒假期間適逢農曆春節，教育部表示，MUSE大玩家-Team MUSE」攜手各場館，民眾於活動期間凡持活動集點卡或以手機登入「iMuseum臺灣」APP電子集章，參訪各館所並集滿3個館所戳章（須至少跨一縣市），即可兌換活動推廣品，使用電子集章還可參加額外抽獎活動。另部分館所除主題活動，也推出新年特別活動，讓民眾於春節期間體驗文化與知識交融的美好時光。

廣告 廣告

其中，國立科學工藝博物館推出「寒假特別任務-口袋神探勇闖科工館」活動，邀請民眾加入「口袋神探特別小隊」，依照任務學習單指示，蒐集線索、破解任務、完成集章，就有機會獲得神秘獎勵；國立臺灣美術館推出「馬躍揚名-馬年年畫特展」，共計90件獲獎作品展出，特別邀請藝術家林仁信與謝鴻均創作〈金馬奔騰〉、〈羽隱〉2件委託作品。國立故宮博物院推出「故宮萌寵賀歲特輯」親子展廳探索活動，串聯當期「動物為伴」、「巨幅名作」、「摶泥幻化」、「愛硯成痴」、「集瓊藻」等展覽選件，設計8道關卡，邀請民眾以遊戲互動方式探索故宮文物。

教育部強調，博物館及圖書館是充滿人類智慧的知識島，典藏品、展覽及書籍是無價的寶藏，承載著人文、科學、藝術等多元領域的知識奧秘，今年寒假，邀請全民加入「Team MUSE」，到國立社教機構與文化機構勇闖知識世界，體驗自主學習的樂趣，挖掘各領域的知識寶藏，成為知識全壘打王。