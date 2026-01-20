「MUSE大玩家─Team MUSE」系列活動 集章換恐龍戰隊

記者劉昕翊／綜合報導

寒假及春節假期即將來臨，教育部結合所屬館所、國立故宮博物院及文化部所屬文化機構，舉辦「MUSE大玩家─Team MUSE」系列活動，持續推出「陸、海、空恐龍戰隊」恐龍推廣品，各館限定1款恐龍戰隊夥伴，鼓勵民眾於24日起至3月31日走訪各地館所，參與各具特色的展演、營隊活動，體驗全臺社教與文化館所的多樣魅力，集章兌換恐龍戰隊推廣品。

寒假期間適逢農曆春節，教育部表示，「MUSE大玩家─Team MUSE」攜手各場館，民眾持活動集點卡或以手機登入「iMuseum臺灣」App電子集章，參訪各館所並集滿3個館所戳章（須至少跨一縣市），即可兌換活動推廣品，使用電子集章還可參加額外抽獎活動。另部分館所除主題活動，也推出新年特別活動，讓民眾於春節期間體驗文化與知識交融的美好時光。

廣告 廣告

其中，科工館推出「寒假特別任務─口袋神探勇闖科工館」活動，邀民眾加入「口袋神探特別小隊」，依任務學習單指示，蒐集線索、破解任務、完成集章，就有機會獲得神秘獎勵；國美館推出「馬躍揚名─馬年年畫特展」，共計90件獲獎作品展出；故宮博物院推出「故宮萌寵賀歲特輯」親子展廳探索活動，設計8道關卡，以遊戲互動方式探索故宮文物。

教育部結合所屬館所舉辦「MUSE大玩家—Team MUSE」系列活動，持續推出「陸、海、空恐龍戰隊」恐龍推廣品。（教育部提供）