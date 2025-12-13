Mustang出現二輪版！福特把野馬變成電動二輪車

記者鍾釗榛／綜合報導

福特Mustang E-Bike電動自行車。（圖／翻攝Ford網站）

不只賣車，Ford近年持續強化品牌生活化路線，今年更端出橫跨時尚、科技與性能的「Holiday Gift Guide」年度禮物指南，從模型、體驗課程到動力系統通通包辦。

福特Mustang E-Bike延續肌肉車的鮮明車身線條。（圖／翻攝Ford網站）

Mustang變成兩輪鋼砲

最吸睛的莫過於Mustang E-Bike。這款電動輔助自行車以經典野馬為靈感，搭載750W馬達與踩踏輔助系統，極速可達每小時45公里，單次充電續航約100公里，還設有「Track Mode」賽道模式，完全就是兩輪版的城市性能玩具。外型細節也不馬虎，野馬徽章與三道式尾燈語彙一眼就能認出血統。

搭載750W馬達與踩踏輔助系統，極速可達每小時45公里。（圖／翻攝Ford網站）

Bronco主打越野路線

相較Mustang的跑格設定，Bronco E-Bike則明顯走硬派風格。強調「哪裡都能去」的精神，配備氣壓前叉與螺旋彈簧後避震，離地高度更高，座椅設定也更接近越野摩托車，適合碎石路與非鋪裝地形，完整呼應Bronco一貫的冒險形象。

Bronco E-Bike明顯走硬派風格。（圖／翻攝Ford網站）

價格不低但信仰滿滿

兩款電輔車皆提供多款 Ford經典車色選擇，Mustang E-Bike售價約新台幣12.6 萬元，Bronco版本約新台幣14.1萬元。價格稱不上親民，但對品牌粉絲而言，這早已不是單純的交通工具，而是把Ford開進日常生活的另一種方式。

