MV假試鏡真選妃？ 網紅爆黃明志「私訊狂約赴飯店」

台北市 / 綜合報導

馬來西亞歌手黃明志，上個月捲入台灣謝姓女網紅命案，他今(25)日凌晨在臉書發布新歌《誤解就誤解》，除了吐露心聲也為自己喊冤。黃明志不但工作被砍，還被爆料先前假藉選MV女主角，頻頻私約網紅。他暫時獲得保釋，期限就到明(26)日，接下來要看大馬警方，是否會有新動作。

馬來西亞歌手黃明志，捲入謝姓網紅命案，遭警方延扣9天之後，獲口頭保釋，今日凌晨他發布新歌吐露心聲，黃明志《誤解就誤解》：「有人隨便亂擷，為了流量散播謠言，羊群不懂分辨，用風向把人品都帶偏。」MV中這張千瘡百孔的光頭照，就是當時馬來西亞中國報刊出他被捕的畫面，黃明志藉新歌大喊冤，但過欲的所作所為，卻沒有隨著交保獲釋平息。

廣告 廣告

黃明志《偷偷》：「我只能偷偷愛著妳，也只能偷偷想著妳。」一名網紅曾跟朋友透露，當時這支MV甄選主角時，以合作邀約聯繫，之後黃明志卻多次繞過經紀人私約，私訊內容更與工作毫無關聯，不過網紅本人都沒赴約，最後也沒有獲得演出機會。

馬來西亞中國報記者(11.13)說：「這位是黃明志先生的代表律師，黃明志已經獲釋了。」戴著帽子口罩，13日下午黃明志獲釋，跟女友和律師火速跳上車離開警局，雖然警方表示沒有明確證據，不過黃明志工作全被砍，還在臉書發文求職，根據了解，他獲釋期限到明日，相關單位也將進一步調查，決定後續法律程序。

原始連結







更多華視新聞報導

黃明志涉網紅命案二度延扣3天 代表律師：堅持無辜！

網紅命案！大馬警查無證據 黃明志11/13將獲釋

捲入台灣網紅謝侑芯命案遭押數日 黃明志獲保釋

