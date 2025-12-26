MV男女主角疑似假戲真做 告五人傻眼：根本我愛紅娘

告五人歌曲〈夏天的海冬天的雪〉MV上線。（圖／相信音樂提供）

告五人歌曲〈夏天的海冬天的雪〉MV上線，團員們在英倫維多利亞式建築內開轟趴演出，一邊 live 演唱，一邊見證相愛的四季輪迴，片中男女演員充滿愛的眼神，演技逼真到讓告五人懷疑是否假戲真做，笑稱自己根本是「我愛紅娘」。

向來被粉絲笑稱是「雨團」的告五人，這次在倫敦拍攝卻意外遇上連日大晴天，讓團員直呼幸運之神降臨。冷空氣與陽光同時存在的天氣狀態，也讓整支MV在帶著憂傷情緒之餘，仍保留溫度。團員們形容這種感覺就像「浪漫冷熱冰」，不管是冷的還是熱的，都是相愛過程中最珍貴的部分。MV描述一對異國愛侶從心動熱戀到沉默無語的周期轉變，美麗卻始終存在距離。告五人則化身派對歌手，時而在熱鬧聚會中演出，時而成為一旁默默看著故事發展的旁觀者，為整段情感增添層次。

拍攝場景橫跨倫敦多處街景，除了取景知名地標「倫敦眼」，也選在一棟充滿英式風情的紅磚老宅拍攝 House Party。屋內陳設保留原始樣貌，美到讓團員直呼「完全不用 set」，後院更直接成為演出舞台，彷彿一場不插電的午後派對。哲謙分享在這樣的環境下演奏特別放鬆，情緒能自然沉澱，「輕輕的，但每一下都會打進心裡。」雲安也笑說，〈夏天的海冬天的雪〉和這個後院「搭到不行」，畫面與歌曲氛圍自然融合。

談到創作背景，雲安表示〈夏天的海冬天的雪〉靈感來自兩個人明知彼此不適合，卻仍選擇努力相愛的狀態，即便結局未必完美，那些付出依然真實存在。這首歌是在深夜完成，詞曲幾乎同步誕生，寫完後連自己都忍不住說「超喜歡」。犬青則認為這個故事其實很貼近許多離鄉工作的人生狀態，在陌生城市遇見心動的人，努力把最好的自己交出去，卻同時要面對文化差異與現實拉扯。

告五人在英國倫敦拍攝MV。（圖／相信音樂提供）

