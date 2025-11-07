MV製片爆「不滿黃明志私下黑幕」全說了 再發聲致歉：不是攻擊，我只是太累、太真實

黃明志（圖）近來陷入謝侑芯命案與製片爆料雙重風波，對方事後道歉強調「我沒有惡意，只是太累太真實」。（翻攝自黃明志ig）

他忍了5年！馬來西亞歌手黃明志近日因捲入「謝侑芯命案」遭警方調查，風波未平，過去與他多次合作的製片人又在網上揭露拍MV的內幕，指控他「預算低得離譜、完全不尊重專業」。幾天後，該製片再次發文，坦言那篇貼文確實出於情緒高漲時所寫，強調「不是要攻擊任何人」，更誠懇致歉：「我沒有惡意，只是太累、太真實。」

合作黃明志私下內幕曝光 製片怒揭「報價低、放鳥場勘」

該名與黃明志合作過多支MV的製片人，日前在社群發長文，控訴他「報價低得離譜」，讓他被同業責怪「破壞行情」。

廣告 廣告

他甚至提到，自己曾冒雨場勘、結果感冒，黃明志卻一句「不想去」就取消複勘，讓他氣炸直言：「只差沒直接給你一拳！」怒喊從此不再接任何對方的邀約。

製片人事後冷靜反省：不是攻擊，是壓力爆發

事隔數日，這位製片在今（7日）凌晨再度發文解釋，當時是因長期壓力、誤會與合作落差同時引爆，導致他在情緒重的狀況下寫下激動文字，「我並不是要攻擊任何人，只是想讓更多人看到基層創作者的真實處境。」

「我沒有惡意，只是太累、太真實。」他感嘆，許多幕後人員常在極有限的預算下努力完成作品，卻仍被誤會或低估，「那篇貼文若讓人感到不舒服，我誠心道歉。」

該製片表示，這次事件也讓他學到一課——即使再委屈與不滿，也應冷靜溝通、理性表達。未來他將繼續以行動說話，希望整個影視產業能「越來越健康、越來越互相尊重」。

更多鏡週刊報導

爆謝侑芯家屬領屍被擋 閨密謝薇安還原「太平間真實狀況」氣炸嗆：是要我放火燒了她？

黃敬平神邏輯！稱「黃明志游2分鐘就能偷渡新加坡」 驚人發言網酸爆：要不你先游

「我依然respect他」大馬正妹網紅逆風挺黃明志 揭10年友情：對我雪中送炭