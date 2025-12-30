MV-75明年量產 美陸軍航空利器
記者廖子杰／綜合報導
軍聞網站「Army Recognition」28日報導，研發中的美國陸軍「未來長距離突擊航空器」（FLRAA）MV-75，預計2026財年進入量產準備階段，未來投入部署後，可望進一步強化美軍投射能量與作戰能力。
同步啟動衍生構型研發
報導指出，根據五角大廈相關預算和專案規劃文件資料顯示，美陸軍FLRAA計畫於2026財年迎來關鍵里程碑，從目前密集的原型機開發階段，正式進入量產準備階段。新財年的資金除將用於完成MV-75的關鍵設計審核、原型機組裝、飛行測試、早期生產規劃，以及完善數位化開放系統架構等項目，也將啟動完全整合醫療後送（MEDEVAC）衍生構型的研發作業，確保該新銳空中載具的全方位性能，提升美軍未來數十年執行空中突擊、後勤支援和醫療後送等多元任務戰力。
先前報導顯示，FLRAA計畫旨在為美陸軍研製一款新世代中型運輸突擊航空器，取代現役「黑鷹」通用直升機，最終由德事隆集團旗下貝爾公司打造的V-280，擊敗波音與塞考斯基公司合作打造的SB>1，並獲賦予MV-75型號；其中，M代表多功能與特戰用途，V則代表具備垂直起降（VTOL）能力。
傾斜旋翼作戰更靈活
MV-75採傾斜旋翼機設計，相較現役V-22「魚鷹」構型，無須旋轉整個發動機艙，僅透過旋轉旋翼方向即能改變飛行模式，大幅降低機件複雜性和成本，並有效提高可靠度，使其不僅保有傳統旋翼機的飛行特性，也具備定翼機的巡航能力，進而擁有更靈活的作戰彈性。據現有資料，MV-75巡航速度達280節（約時速518公里），作戰半徑超過800浬（1480公里），可搭載 12 名全副武裝士兵。首批MV-75預計由第101空降師接裝，並在2030年以前交付服役。
美國陸軍「未來長距離突擊航空器」MV-75將在2026財年邁入量產準備階段。（取自DVIDS網站）
美國陸軍「未來長距離突擊航空器」MV-75將在2026財年邁入量產準備階段。圖為飛行示意圖。（取自貝爾公司網站）
MV-75將啟動醫療後送專門構型研發工作，確保該新銳機型多用途性能。圖為美陸軍官兵赴貝爾廠房參觀原型機。（取自DVIDS網站）
MV-75未來將取代「黑鷹」直升機，擔負美軍執行空中突擊、後勤支援和醫療後送等任務運輸主力。圖為MV-75駕駛艙的先進航電系統。（取自DVIDS網站）
