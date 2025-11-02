MVP山本由神 道奇教頭喊他GOAT
本報綜合外電報導
道奇昨天在世界大賽第7戰上演逆轉秀，最終在延長賽以5比4奪冠，日籍強投山本由伸力繳2.2局完美壓制，率隊封王，山本在世界大賽合計奪下3勝；若從去年到今年，山本在世界大賽取得4勝0敗成績，總教練羅伯茲讚賞山本是「史上最強」。
這位27歲的日本王牌在本屆世界大賽7戰中拿下3勝、總計17.2局投球僅被打10安、失2分、送出15次三振、2BB與2觸身球保送，以防禦率1.02的優質表現拿下MVP殊榮。
投出最後一個出局數時，山本表示，有點不可置信，甚至有點不記得自己投了什麼球，「當隊友衝上來抱住我時，真的非常高興，感覺眼淚一下子湧了上來」。
山本說自己「在進到牛棚熱身以前，其實都不確定今天能否登板，但我很高興我做到了」。山本說：「我做了所有我能做的，我真的很開心能與這些隊友一起獲勝」、「感覺自己就像是又回到當初那個單純熱愛棒球的孩子一樣。」賽後，被問到獲勝後，現在最想做什麼，累透的山本由伸很誠實的說，「想回去」，引發全場大笑。
道奇總教練羅伯斯回憶道，當山本在第10局投出三上三下、並在第11局繼續登板投球之前，「他對我說了『大丈夫（沒問題）』。所以我只是選擇相信他，然後他就開始了接下來精彩的表現。」羅伯茲在球隊高舉世界大賽獎盃前高聲喊道：「山本就是史上最強（GOAT）！」
而山本的超神表現讓日本球迷熱血沸騰，在網路瘋喊「真的是日本人的驕傲」、「能活在這個時代看到這一幕，真的很幸福」。
成就道奇2連霸偉業，山本也成為自2009年紐約洋基的松井秀喜以來，第2位拿下世界大賽MVP的日本球員，也是第1位獲此殊榮的日本投手。
其他人也在看
MLB世界大賽》光芒昔日隊友變道奇奪冠英雄 Glasnow笑喊：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在延長賽中以5比4獲勝，最終以系列賽4比3擊敗多倫多藍鳥，成功完成二連霸壯舉。球隊的兩位奪冠功臣也是前坦帕灣光芒的隊友，本季重新聚首在道奇，Blake Snell與Tyler Glasnow賽後接受訪問。兩人都對能再次並肩作戰、共同捧起冠軍獎盃感到無比喜悅，Glasnow甚至幽默地說：「如果打不贏他們，就加入他們吧！」Yahoo奇摩運動 ・ 3 小時前
世界大賽／連續登板道奇不放心想換投 山本由伸喊「大丈夫」打退教練
道奇在世界大賽G7靠著史密斯（Will Smith）延長賽陽春砲，以及山本由伸繳出2.2局0失分的表現，最終逆轉封王締造連霸，賽後總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露11局下一度有考慮換下山本，不過山本馬上用日文回應「大丈夫」，代表自己的身體狀況沒問題。三立新聞網 setn.com ・ 5 小時前
意料之外的英雄！兩位「綠葉」奇兵拯救道奇二連霸之路
在季後賽的舞台上，任何人都可能成為英雄。這句話，在2025年的世界大賽中再次被印證。當眾星雲集的對決進入最終章，道奇老將Miguel Rojas用一支令人難以置信的全壘打，挽救球隊的賽季，也為洛杉磯鋪下通往二連霸的關鍵道路。鏡報 ・ 5 小時前
世界大賽／除了山本由伸G7全員皆兵 大谷翔平先發或後援道奇這樣回
世界大賽G6道奇在9局下差點因為佐佐木朗希投球失控出大事，最後只好緊急拉上原訂G7先發葛拉斯諾（Tyler Glasnow）登板，最終葛拉斯諾僅用3球就下莊，替道奇3：1擊敗藍鳥逼出G7，至於搶7大戰的投手將如何調度，總教練羅伯茲（Dave Roberts）賽後表示「未定。」三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽》道奇命大！菜鳥外野手關鍵判斷促成場地規則二壘打 藍鳥教頭傻眼：超倒楣
世界大賽第6戰，道奇在險境中倖存，除了Tyler Glasnow九下登板3球抓下3個出局數關門成功之緯來體育台 ・ 1 天前
MLB/大谷翔平G7登板確定！羅伯茲：可能投2到4局
道奇今（1日）在世界大賽G6背水一戰，在日本最強投山本由伸主投6局僅被敲5安打失1分下，助道奇以3比1逼進最後生死第7戰，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示，二刀流球星大谷翔平G7有望登板，強調大谷必定是投球計劃的一部分。中天新聞網 ・ 1 天前
MLB世界大賽》山本由伸好投領軍再捕藍鳥 道奇逼出生死第7戰
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G6，台灣時間11月1日，在加拿大多倫多藍鳥主場Rogers Centre開打，距離隊史睽違32年的冠軍僅差1勝的藍鳥，先發大任交給Kevin Gausman，而背水一戰的洛杉磯道奇，則托付給日籍強投山本由伸，兩軍先發都投得優異，但山本由伸技高一籌，終場道奇以3比1勝出，系列賽追成3比3，逼出生死第7戰。Yahoo奇摩運動 ・ 1 天前
MLB》「季後賽怪物」小葛瑞洛淚灑球場 藍鳥教頭：這會痛幾個星期
美聯第1種子藍鳥最後於世界大賽G7延長賽不敵衛冕軍道奇，藍鳥擁有強投豪打、加拿大主場優勢，他們輕取洋基、驚險淘汰水手，又在世界大賽G3與道奇惡戰18局，即使G7也是領先大半場比賽才在第9局被追平。中時新聞網 ・ 6 小時前
MLB世界大賽》道奇總教練Roberts盛讚山本由伸「有他在，我才能成為這麼出色的總教練」
MLB美國職棒大聯盟2025年世界大賽G7，今天（台灣時間11月1日）洛杉磯道奇在比賽尾聲派上G6先發的山本由伸登板救援，最後成功完成「中0日」任務，幫助球隊以5比4，系列賽4比3完成球隊史上首次的世界大賽二連霸。賽後，總教練......Yahoo奇摩運動 ・ 4 小時前
藍鳥鏖戰11局痛失冠軍！老將Scherzer暗示再戰：這不會是最後一球
多倫多藍鳥今（2）日在世界大賽第7戰鏖戰至延長11局，最終以4比5遭洛杉磯道奇逆轉，與暌違32年的冠軍擦肩而過。41歲老將Max Scherzer此役先發4.1局僅失1分，無緣見證球隊封王。鏡報 ・ 2 小時前
MLB／昔日質疑成熱門朝聖貼文 瑞迪克坦承看走眼：山本由伸太強大了
前大聯盟外野手瑞迪克（Josh Reddick）在2023年曾發文批評日籍投手山本由伸的3億2500萬美元合約太莫名其妙，如今這則推文在山本由伸持續宰制季後賽和世界大賽後再度爆紅，至今累積超過1...聯合新聞網（運動） ・ 1 天前
MLB》巴傑爾認9局下跑壘判斷失誤 道奇Kiki上演美技：不知球在哪
多倫多藍鳥今在世界大賽第六戰以1-3落敗，9局下半巴傑爾（Addison Barger）出現跑壘判斷失誤，使得藍鳥以再見雙殺結束比賽，他賽後受訪時坦言，沒想到那球會被打得那麼遠，承認自己的判斷有瑕疵。藍鳥今天全場出現8支安打，可惜得點圈9打數僅敲出1支安打，留下8個殘壘，整場比賽僅拿下1分，反觀道奇打線今天顯得更有效率，雖然只擊出4支安打，但卻從藍鳥王牌高斯曼（Kevin Gausman）手中拿下3分，最終以1-3落敗，系列賽戰成3比3的平手局面，明天將進行搶七大戰。值得一提的是，藍鳥此戰在9局下半有相當不錯的反攻機會，巴傑爾在無人出局一壘有人時擊出場地規則二壘安打，讓跑者攻占二三壘，下一棒的克萊門特（Ernie Clement）擊出內野飛球出局，接著輪到吉梅涅茲（Andrés Gimenez）打擊，結果打者擊出左外野方向飛球，遭赫南德茲（Kike Hernandez）接殺出局。然而就在這時，赫南德茲發現二壘上的巴傑爾離壘過遠，馬上將球傳回補位的羅哈斯（Miguel Rojas），成功抓到回壘不及的跑者，完成再見雙殺，比賽結束。Just retire Kike Hernandez nu麗台運動報 ・ 1 天前
MLB》世界大賽暌違24年投手拿3勝壯舉 山本由伸：太好了
洛杉磯道奇今天在2025年MLB世界大賽第7戰延長11局5比4逆轉擊敗多倫多藍鳥，成為21世紀首支連霸球隊，9局下登板投2.2局無失分關門山本由伸也拿下繼第2、6戰後系列賽第3勝，是史上第15位世界大賽奪3勝投手，上名是2001年亞利桑那響尾蛇傳奇左投Randy Johnson。TSNA ・ 7 小時前
世界大賽／G7是給大谷翔平沒錯！生涯2度「中3日」先發 外媒猜這局退場
世界大賽史上第41次搶7大戰即將上演，G6賽後就有美媒爆料大谷翔平將擔任道奇G7的先發投手，G7賽前道奇親口證實今年最關鍵的一役就是交給大谷，大谷將挑戰用生涯第2度「中3日」登板替道奇完成2連霸。三立新聞網 setn.com ・ 14 小時前
世界大賽／山本由伸2.2局0失分！史密斯延長賽超前砲 道奇逆轉封王連霸
世界大賽G7史密斯（Will Smith）在11局上轟出陽春砲讓道奇在延長賽5：4先將一軍，11局下山本由伸續投雖面對得點圈危機，但隊友上演再見雙殺，讓道奇5：4逆轉封王，成為2000年後首支完成連霸的球隊。三立新聞網 setn.com ・ 8 小時前
世界大賽》生死戰G7中0日續投？山本笑答：假如被叫到會上場
面對「背水一戰」的洛杉磯道奇，今天(1日)在關鍵G6靠著「絕境山本」山本由伸繳出主投6局僅失1分的好緯來體育台 ・ 1 天前
世界大賽／G6沒有退路！「他」會在牛棚待命 羅伯茲曝大谷翔平不登板
世界大賽G6道奇派上山本由伸掛帥先發，面對不能輸的壓力，總教練羅伯茲（Dave Roberts）表示此役會讓G7的先發投手葛拉斯諾（Tyler Glasnow）在牛棚待命，至於大谷翔平則是預計不會登板。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
世界大賽／大谷翔平G7當中繼打擊怎麼辦 羅伯茲當場被考倒！喊我不知道
世界大賽最後2戰道奇只有全勝才能完成2連霸，談到投手的安排，總教練羅伯茲（Dave Roberts）透露大谷翔平G6不會出賽，但G7可能以任何形式登板，不過談到大谷究竟要如何從牛棚出發退場時還能繼續擔任打者，羅伯茲表示球隊還沒想好怎麼解決這個難題。三立新聞網 setn.com ・ 1 天前
MLB／山本由伸再見雙殺！史密斯延長賽致勝轟 「道奇5：4逆轉藍鳥」衛冕世界大賽冠軍
[FTNN新聞網]記者張書翰／綜合報導美國職棒大聯盟世界大賽第七戰今（2）天在多倫多開打，面對最後關頭，雙方都有輸不得的壓力。道奇隊派出王牌「雙刀流」大谷...FTNN新聞網 ・ 8 小時前
MLB/道奇藍鳥板凳清空！世界大賽G7險爆衝突
道奇與藍鳥今（2日）在世界大賽生死第7戰險釀衝突！4局下道奇在落後情況下，道奇左投弗勒布萊斯基（Justin Wrobleski）頻頻投出內角近身球，引發兩隊板凳清空，場面一度陷於混亂。中天新聞網 ・ 10 小時前