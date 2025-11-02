MVP山本由神 道奇教頭喊他GOAT

道奇「日本三本柱」大谷翔平（中後）、山本由伸（中）與佐佐木朗希（右）合影。球團總裁佛里德曼盛讚山本最後登板投的3局表現：「真的是棒球場上我見過最難以置信的事情之一。」（路透）

本報綜合外電報導

道奇昨天在世界大賽第7戰上演逆轉秀，最終在延長賽以5比4奪冠，日籍強投山本由伸力繳2.2局完美壓制，率隊封王，山本在世界大賽合計奪下3勝；若從去年到今年，山本在世界大賽取得4勝0敗成績，總教練羅伯茲讚賞山本是「史上最強」。

這位27歲的日本王牌在本屆世界大賽7戰中拿下3勝、總計17.2局投球僅被打10安、失2分、送出15次三振、2BB與2觸身球保送，以防禦率1.02的優質表現拿下MVP殊榮。

投出最後一個出局數時，山本表示，有點不可置信，甚至有點不記得自己投了什麼球，「當隊友衝上來抱住我時，真的非常高興，感覺眼淚一下子湧了上來」。

山本說自己「在進到牛棚熱身以前，其實都不確定今天能否登板，但我很高興我做到了」。山本說：「我做了所有我能做的，我真的很開心能與這些隊友一起獲勝」、「感覺自己就像是又回到當初那個單純熱愛棒球的孩子一樣。」賽後，被問到獲勝後，現在最想做什麼，累透的山本由伸很誠實的說，「想回去」，引發全場大笑。

道奇總教練羅伯斯回憶道，當山本在第10局投出三上三下、並在第11局繼續登板投球之前，「他對我說了『大丈夫（沒問題）』。所以我只是選擇相信他，然後他就開始了接下來精彩的表現。」羅伯茲在球隊高舉世界大賽獎盃前高聲喊道：「山本就是史上最強（GOAT）！」

而山本的超神表現讓日本球迷熱血沸騰，在網路瘋喊「真的是日本人的驕傲」、「能活在這個時代看到這一幕，真的很幸福」。

成就道奇2連霸偉業，山本也成為自2009年紐約洋基的松井秀喜以來，第2位拿下世界大賽MVP的日本球員，也是第1位獲此殊榮的日本投手。