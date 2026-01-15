《MVP情人》男星病逝！孫德榮、孫協志悲慟哀悼 曝戰友關係
知名經紀人吳權浩（Simon）與「孫總」孫德榮共事多年，從威聚國際時期舊相識，後來在喬傑立娛樂就繼續合作，曾任孫德榮、5566、K ONE等人的助理，也參演過《MVP情人》；Simon昨（14）日因為胰臟癌病逝，昔日夥伴孫德榮、孫協志、王少偉也都發聲哀悼。
GINO（右起）、Simon與孫德榮共事多年。（圖／翻攝自孫德榮臉書）
根據《TVBS》報導，資深經紀人孫德榮昨日在臉書發文哀悼：「R.I.P 人生功課完成，無病無痛，通往極樂世界，一路好走。」透露是認識超過20年的經紀人Simon不幸病逝，他近年檢查出罹患胰臟癌，請辭專心治療，在等待保險理賠下來之前有先跟孫德榮借錢周轉。
孫德榮表示，他經常關心老戰友Simon的身體健康，開刀化療後本來以為狀況持續好轉，想不到卻突然急轉直下：「昨晚收到通知，聽到消息時震驚不捨。」孫協志也發文哀悼Simon：「平安健康，沒什麼比這個更重要了，沒有病痛，一路好走，R.I.P」；王少偉則表示：「謝謝你陪伴著我們精采的青春R.I.P」。
