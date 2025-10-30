MVP打線再熄火！道奇主帥打線變陣無效「心情不美麗」 指出關鍵調整方向
世界大賽第5戰今（30）日於洛杉磯舉行，道奇以1比6不敵藍鳥，系列戰吞下二連敗，陷入2勝3敗落後的險境，連霸希望岌岌可危。全隊僅擊出4支安打，唯一得分來自Enrique Hernandez在第三局的陽春炮，打線再次熄火。
為求突破，道奇教練團賽前調整打序，將低迷的Andy Pages放板凳，由Alex Call頂上第9棒，並將前段打線改為大谷翔平、Will Smith與Mookie Betts。不過全隊攻勢依舊無起色，面對藍鳥新秀右投Trey Yesavage狂飆12次三振，毫無招架之力。
總教練Dave Roberts賽後語帶無奈：「我現在的心情不太好。球員們都在嘗試製造安打、推進跑者，但我們做不到。」Roberts同時肯定Yesavage的表現，也直言打線必須調整心態：「他投得很好，但我們沒有利用整個場地攻擊。如果投手讓你打不出長打，就該縮短揮棒、確實擊球。像Barger、Bichette那樣的打者就做得很好。」
道奇近兩戰僅攻下3分，大谷與Betts雙雙陷入低潮。Roberts坦言：「我們必須找到節奏，不能再讓對手掌控比賽。」
世界大賽第6戰將於11月1日前往多倫多進行，由山本由伸先發，力拚將系列戰延長至最終決戰。
