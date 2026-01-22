「MVP」策略鎖定AI成長股 中信00995A今掛牌大漲逾3%

【記者呂承哲／台北報導】投資股票不只要選好公司，也要買在合理價格、掌握成長動能。中國信託投信旗下首檔台股主動式ETF「中信台灣卓越成長主動式ETF基金」（00995A）今（22）日正式掛牌上市，在台股早盤大漲600點激勵下，00995A大漲超過3%、最高報在10.16元。

00995A透過結合量化模型與經理人主動判斷的「MVP」選股邏輯，力求在AI浪潮下，為投資人爭取超越大盤的長期報酬機會。00995A經理人張書廷指出，台股上市櫃企業中不乏具備長線競爭力的隱形冠軍，關鍵在於能否及早辨識並在價格合理時布局。他以川湖科技為例，該公司原為傳統五金廠，透過持續研發將滑軌技術導入高階應用，並順利切入AI伺服器市場，成為少數非電子產業的千金股。00995A的核心目標，正是協助投資人挖掘此類具備成長潛力、但尚未被市場完全反映價值的企業。

張書廷進一步說明，00995A的選股架構以「MVP」為核心：

M（Model）為量化模型，透過動能、價值、波動度與獲利能力四大指標篩選企業。根據近10年回測資料顯示，綜合評分位居前20%的企業，長期報酬表現相對突出。

V（Value）則著重股利成長能力，不同於單看殖利率，00995A更重視企業是否具備穩定獲利並持續回饋股東的能力，歷史數據顯示，股利成長次數愈高，年化報酬率與ROE表現亦愈佳。

P（Pro）代表專業主動操作，由經理人依產業趨勢與籌碼面，挑選具利基與高填息效率的個股。張書廷引用彭博統計指出，填息速度快的企業，長期股價表現明顯優於填息表現落後者，顯示具備成長動能與填息效率的公司，更有助於提升投資組合報酬。

中國信託投信指出，AI應用持續擴展，台灣掌握全球逾六成7奈米以下先進製程產能，台積電近期亦在法說會中擴大資本支出，並釋出對AI需求的正向看法。00995A因此聚焦配置台光電、富士達、台燿等AI供應鏈關鍵企業，掌握產業趨勢核心。

在配息設計上，00995A採季配息機制，透過主動管理與量化選股並行的方式，在台股高檔震盪環境中追求更精準的投資決策。中國信託投信表示，00995A可望成為投資人參與AI長線成長、兼顧報酬與風險控管的全新選擇。

