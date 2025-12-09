MWAM台北場完售熱唱 吃滷肉飯喝台啤超接地氣

日本超人氣搖滾樂團MAN WITH A MISSION（MWAM）於12月7日在台北Legacy TERA舉行「HOWLING ACROSS THE WORLD 2025 – ASIA TOUR」台北場，五位究極生命體以強烈舞台魅力引爆滿場歌迷熱情。當〈Vertigo〉前奏響起，全場狼嚎與掌聲瞬間陷入他們獨特的音樂氛圍中，現場氣氛熱到最高點。

MAN WITH A MISSION台北場熱力開唱。（圖／華貴娛樂）

演出前，成員們興奮分享台灣美食體驗，「你好台灣！我們是MAN WITH A MISSION，多蝦台北！」他們透露吃了熱炒、喝到期待已久的台灣啤酒，還特地品嚐了「有鬍子」的滷肉飯。歌單包含多首動畫名曲，如《記錄的地平線》主題曲〈database〉、《機動戰士鋼彈鐵血孤兒》的〈Raise your flag〉以及《犬屋敷》片頭曲〈My Hero〉，Jean-Ken Johnny更拿起木吉他獻唱〈Dead end in Tokyo〉特別版本，帶給歌迷驚喜。

MWAM台北演唱會完售，成員舞台魅力炸裂全場。（圖／華貴娛樂）

「從音樂祭到專場，這次終於完售，真的很感謝。」成員們在台上表達感激之情。中場影片選在栃木縣岩舟町岩船山拍攝，呈現Jean-Ken Johnny打工片段，Tokyo Tanaka還幽默示範用挖土機挖布丁、模板噴漆並引爆特效，逗趣畫面引發全場笑聲不斷。「第一次來或聽過我們的歌都盡情享受吧！」當《鬼滅之刃》主題曲〈羈絆的奇蹟〉三味線聲響起，歌迷跟著大聲合唱與打Call，用最強音量回應狼族的現場能量。

MWAM亞巡台北站，歌迷熱情回應嗨翻現場。（圖／華貴娛樂）

台北場結束後，MAN WITH A MISSION將繼續亞洲巡迴，接下來前往新加坡、吉隆坡與曼谷，持續散發他們的音樂魅力，帶給更多歌迷難忘的現場體驗。

MWAM成員吃熱炒喝台啤，台北場超接地氣。（圖／華貴娛樂）

