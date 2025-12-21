MyVideo年末大片一次看！《劇場版鏈鋸人蕾潔篇》全球票房破48億 艾瑪史東為戲剃光長髮

[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導

台灣大哥大MyVideo 12月片單火力全開，多部重量級作品搶先上架。包括掀起動畫風暴，仍在影廳上映的《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》搶先版，鬼才名導力作《暴蜂尼亞》搶先版，以及動作強片《逃亡遊戲》搶先版。此外，驚悚續集《闇黑電話2》搶先版、虐心愛情片《只為你遺憾》搶先版，還有韓國喜劇片《我和我的殭屍女兒》、日本動畫《名偵探柯南：100萬美元的五稜星》、青春校園片《夜校女生》，以及MyVideo獨家電影《我的殺手麻吉》、《夢想巨無霸》，跨越動畫、驚悚、動作、愛情、校園等各類型豐富影片，成為年末最強爆米花片單。

廣告 廣告

《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》上映後席捲全球影壇。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

《劇場版『鏈鋸人蕾潔篇』》上映後席捲全球影壇，票房累積至今已高達1億5000萬美元（約新台幣48億），挺進日本影史票房排行榜前60名，成為近年最賣座的少年漫畫改編動畫電影之一。而片中音樂也引起巨大話題，主題曲〈IRIS OUT〉和〈JANE DOE〉皆由日本樂壇鬼才米津玄師創作，〈IRIS OUT〉動畫版MV在YouTube突破1億1千萬次點閱數，片尾曲〈JANE DOE〉更找來宇多田光合作。歌曲也打入美國Billboard Global 200排行榜第5名，創下日本歌曲在該榜的歷史新高。

艾瑪史東為戲剃光長髮。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

另外，台灣大哥大MyVideo上架的《暴蜂尼亞》搶先版則由奧斯卡影后艾瑪史東（Emma Stone）主演，聯手鬼才導演尤格藍西莫（Yorgos Lanthimos）打造出荒誕離奇的陰謀喜劇，艾瑪史東為戲剃光長髮，飾演遭綁架的女企業家，在密室中和綁匪展開一場離譜諜對諜；為求真實，艾瑪史東不僅真實剃髮上陣，她還曝光拍攝前提出一個獨特條件，「我說服導演尤格必須也一起剃光頭，這樣我們才能同進退！」史東笑稱尤格藍西莫當場爽快答應。史東更親自操刀為導演理髮，「過程很刺激，不過沒有我想像中那麼刺激啦！」她打趣表示，反而覺得自己剃髮的戲碼更具戲劇張力：「我的頭髮當時超級長，他的就沒那麼長嘛！」





更多FTNN新聞網報導

艾瑪史東大推剃光頭 《暴蜂尼亞》推出剃光頭口碑場

《厲陰宅：最終聖事》全球票房衝破4.6億 華納傳籌備前傳與影集

被不肖人士冒名詐騙！《小姐不熙娣》爆假徵人、騙個資 官方急發聲...受害案例曝光

