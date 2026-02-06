MyVideo過年片單出爐 《陽光女子合唱團》原版《美麗的聲音》逆襲電影榜奪冠

國片《陽光女子合唱團》賣座，原版韓國經典舊作《美麗的聲音》也掀起追看熱潮。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

台灣大哥大MyVideo過年片單出爐！隨著國片《陽光女子合唱團》票房正式突破4億台幣，原版電影、2010年上映的韓國經典舊作《美麗的聲音》也悄悄在台灣掀起追看熱潮。該片近期在台灣大哥大MyVideo電影榜快速攀升，最新一週更一舉奪下電影榜冠軍，成為不少觀眾「看完《陽光》後回頭補原作」的首選。

李多熙過去在《美麗的聲音》中飾演溫柔親切的年輕獄警「娜英」。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

迎接農曆新年，台灣大哥大MyVideo也同步端出多部溫馨、刺激又適合闔家觀賞的強片，包含動作喜劇《大蟒蛇》搶先版、動畫強片《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》搶先版皆光速上架，並跟播收視開紅盤的話題韓劇《榮耀：她們的法庭》及新番動漫《葬送的芙莉蓮》、《咒術迴戰 死滅迴游前篇》、《燃油車鬥魂》、《判處勇者刑》、《我推的孩子》等同部跟播，陪伴觀眾九天連假不孤單！

《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》笑料滿滿。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

近期因《單身即地獄》獲得全球知名度的主持人李多熙，高挑的身影早就出現在《美麗的聲音》！當時年僅25歲、正值演員出道第7年的她，在片中飾演溫柔親切的年輕獄警「娜英」，成為串起整個女子監獄合唱團的重要角色之一。李多熙曾透露，試鏡前原本對其中一名受到性侵的受刑人角色更感興趣，但在與導演會面時因緊張而答非所問、忍不住笑出來，反而讓導演認定她「笑起來的樣子就像娜英」，意外促成角色定案。當年她曾因戲劇《太王四神記》讓觀眾留下印象，但比起長腿與外型，《美麗的聲音》反而讓她以貼近本人的性格與自然氣質打動觀眾，也成為她早期作品中極具代表性的一部。

傑克布萊克在《大蟒蛇》大搞笑令人發狂。（圖／台灣大哥大MyVideo提供）

在《美麗的聲音》拍攝現場，李多熙也回憶與多位資深女演員建立起宛如家人般的情誼，包括飾演資深獄警的張榮男，都對這位片場老么照顧有加。不過，當時宣稱174公分的身高（多年後坦承謊報，真實身高為176cm），也曾在拍攝時帶來意想不到的困擾，例如與張榮男對戲時，就因為身高差距過大，站位一不小心就會讓嚴肅場面瞬間爆笑，「有一場戲是榮男前輩邊責罵我邊走過來，越靠近就得越抬頭，工作人員看到都笑翻了。有時我還得把雙腿打開、降低身體拍。那時真的覺得整體的和諧感很重要。只要一穿高跟鞋就更有壓力，反而覺得個子小一點比較好。」

除了話題冠軍《美麗的聲音》，台灣大哥大MyVideo過年期間也集結多部類型豐富的新片與獨家作品。全球票房已突破1.3億美金（約台幣41億）的《大蟒蛇》搶先版強勢上架，韓影話題作品《全知讀者視角》，喜愛動畫作品則有冒險新作《海綿寶寶電影版：尋寶大冒險》搶先版、挪威成人動畫音樂喜劇電影《取精急轉彎》。喜愛驚悚題材的觀眾，劉以豪、袁澧林與曹佑寧主演的驚悚片《山忌 黃衣小飛俠》、越南恐怖電影《冥燈》、印尼電影《冥婚》帶來恐怖新體驗；動作迷則可選擇刺激感官的《暗影部隊》。此外，由王源、李晨等人主演的中國諜報懸疑片《孤星計劃》與印尼恐怖片《侵愛家人》則在台灣大哥大MyVideo獨家上架，從感動、歡笑到緊張刺激一次滿足。

