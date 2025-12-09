MyVideo 2025年度排行榜揭曉！《零日攻擊》奪冠 Janet曝接演總統壓力大
[FTNN新聞網]記者黃鈺晴／綜合報導
台灣大哥大MyVideo公布2025年度影音排行榜。今年榜單不只見證國際熱門IP強勢來襲，更突顯本土內容實力全面躍進，不論是5部台劇登上年度戲劇榜，年度戲劇冠軍更由政治諜戰劇《零日攻擊》拿下。節目榜單同樣有五部台灣作品入榜，以土地為根的溫暖台綜《我們回家吧》更是勇奪節目第一。而在電影榜單上，在台灣取景拍攝的《台北追緝令》登上電影年度第二，都再再展現台灣故事的影響力。
《零日攻擊》打破台劇尺度，以總統遇襲、紅統滲透、選戰暗戰為主軸，演員群集結Janet（謝怡芬）、莊凱勛、杜汶澤、高橋一生、連俞涵、水川麻美等卡司，成就今年度話題度最高的政治劇。Janet直呼接演時壓力爆棚，「這題材相當敏感也大膽，但觀眾願意支持真正屬於台灣的故事，我真的很感謝。」而製作人鄭心媚在得知戲劇於台灣大哥大MyVideo奪下年度戲劇冠軍後表示，「很開心能讓觀眾看到台灣影視創作者面對議題探討的勇氣，以及多元的創作能力與能量，希望未來能有更多專屬於台灣的故事被訴說出去。」
飾演關鍵角色的莊凱勛則直言，戲劇播出時常看到很多批評留言，「知道奪冠真的很欣慰，像吐了一口怨氣，代表台灣的團隊有實力拍出好戲，也代表大家在意這個議題。」他依舊還記得劇中和第五縱隊爆發衝突的駁火交戰，「槍戰畫面底下的人性依舊是最印象深刻的。像是夏騰宏扮演獄卒的角色，因為貧窮而接下紅統的誘惑，我們平常身為演員老百姓對滲透可能沒感覺，但這幕讓熟悉的人轉身就可以開你一槍的安排，在動盪時代裡，信任的人下一秒都可能背叛你，讓我非常震撼。」
節目榜則由台灣大哥大MyVideo出品，結合土地、記憶與人情的紀錄節目《我們回家吧》登上年度冠軍，今年7月以第3季回歸，訪問集結金馬影帝后、金曲歌后，並深刻聆聽包含葉舒華、安芝儇、印尼移工等在海外打拼或從海外來台的異鄉人故事，播出後持續霸佔MyVideo節目榜。實境秀也有《我們這一攤》、《花甲少年趣旅行》分佔2、7名，《一碗江湖》以記錄美食衝進第6，台灣大哥大MyVideo出品台灣首檔樂團養成節目《樂團祭》也奪下年度第8好成績。而實境紀錄片《潛進韓國：宋智孝的海女冒險》登上第4，與《BLACKPINK－The Show 線上演唱會》成為今年最受歡迎的韓國原創節目。
