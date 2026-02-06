「MZ文化總統」李泳知空降櫻花季 激動飆台語喊：水啦

李泳知很期待再次來到櫻花季表演，直呼要玩得更嗨，「明年還要來！」寬寬整合提供、翻攝IG@youngji_02

2026「高雄櫻花季」將在3月13、14、15日於高雄夢時代盛大登場。今（6日）終於揭曉壓軸名單，被粉絲封為「南韓MZ世代文化總統」的李泳知確定登台，消息一出立刻引爆網路熱議。

李泳知二訪櫻花季！接地氣撂台語：水啦

李泳知確定訪台的消息立刻引爆網路討論，她本人也按捺不住興奮，搶先向粉絲們熱情報到：「大家好，我是你們的妹妹泳知！」她開心表示，「接續去年，今年我又可以來櫻花季了，真的很謝謝大家！」她提到去年首度站上櫻花季舞台便獲得極為熱烈的迴響，這次更是收到主辦單位直接指定邀請，讓她感到非常開心，也更加期待再次與粉絲見面。

李泳知興奮之情藏不住。寬寬整合提供

李泳知笑著說：「我每次去高雄或台北時，每次都很期待、開心和熱情，現在韓國超冷，但三月到高雄，不管怎樣一定可以玩得又熱又嗨！」她更大讚高雄：「天氣好、食物好吃、大家又親切，反應還超熱烈，真的讓我印象超深刻！」

她直言因為想要「明年也能再被邀請」，所以今年一定會更拚、更嗨，「我會帶來比去年更精彩、更熱情的表演，各位我一定會嗨翻全場！」講到激動時，還頻頻用台語大喊：「水啦！」完全展現她對台灣的熱愛與熟悉度，也為櫻花季最後一波名單投下最炸裂的一顆壓軸震撼彈。

高雄櫻花季全卡司公開！李泳知、SJ D&E、HIGHLIGHT全到齊

2026櫻花季的卡司全數公開。寬寬整合提供



