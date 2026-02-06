MZ總統來了！李泳知壓軸回歸櫻花季 預告將嗨翻全場

李泳知有著南韓MZ世代文化總統的稱號。（圖／寬寬整合行銷提供）





2026高雄櫻花音樂節最後一波名單正式揭曉，最強壓軸就是被粉絲封為「南韓MZ世代文化總統」的李泳知！本人早就按耐不住興奮，搶先向粉絲們熱情報到：「大家好，我是你們的妹妹泳知！」她開心表示：「接續去年，今年我又可以來櫻花季了，真的很謝謝大家！」她也提到，去年首度站上櫻花季舞台便獲得極為熱烈的迴響，這次更是收到主辦單位直接指定邀請，讓她感到非常開心，也更加期待再次與粉絲見面。

李泳知笑著說「我每次去高雄或台北時，每次都很期待、開心和熱情，現在韓國超冷，但三月到高雄，不管怎樣一定可以玩得又熱又嗨！」她更大讚高雄：「天氣好、食物好吃、大家又親切，反應還超熱烈，真的讓我印象超深刻！」

更讓粉絲暴動的是，李泳知還霸氣預告：「2026年3月14日，高雄櫻花季，泳知，你的妹妹，即將出動！」她直言因為想要「明年也能再被邀請」，所以今年一定會更拚、更嗨，「我會帶來比去年更精彩、更熱情的表演，各位我一定會嗨翻全場！」講到激動時，還頻頻用台語大喊：「水啦！」完全展現她的熱愛與熟悉度，也為櫻花季最後一波名單投下最炸裂的一顆壓軸彈。



