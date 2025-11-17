MZ總統被賣電話號碼 「上線親抓黃牛」 高EQ回應被讚

韓國饒舌歌手李泳知。（圖／翻攝自李泳知 IG）





韓國饒舌歌手李泳知高人氣被讚為MZ世代「文化總統」，直率性格深獲粉絲喜愛，昨（16日）無預警在社群轉發一則販賣她kakaotalk的聯繫方式，讓她也直接轉發，如今發文者也已經刪文。

在X（前推特）上，有一名黃牛發文表示自己要售賣李泳知的私人電話號碼和kakaotalk，面對該發文李泳知直接轉發，並寫下：「其實大家直接問我就行，我會告訴大家的」，以開玩笑的方式公開不當訊息，隨後黃牛也將發文刪除。

事實上，上次「偶像當網警」的先例還是朴寶劍，當時他見面會的票被黃牛炒到價格離譜，因此在X上找到4個黃牛賣票的發文紛紛轉發，還表示：：「Eh bro, Itu tidak boleh dijual. Emang kamu bener-bener mau jual itu?（嘿兄弟,這個不賣。你真的要賣嗎?）」

