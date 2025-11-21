N世代學苑—跨域共創帶動中小企業雙軸轉型新動能

（大合照）N世代學苑結業典禮集結第24屆領袖班與第五屆傳承班共襄盛舉。(圖片來源/新創總會)

經濟部中小及新創企業署11月19日舉辦「2025 N世代學苑結業典禮」，198家中小企業主及高階主管齊聚一堂，獲頒結業證書，並展現中小企業在雙軸轉型與接班傳承的實踐成果。「N世代學苑」係培育中小企業領袖及二代接班人，結合理論與實務的培訓課程、數位導師與產業教練共同輔導，並邀請獲獎傑出企業家分享經營實務經驗，加速中小企業數位轉型及淨零轉型，近5年累計已培訓超過950家中小企業、培訓人數超過2,100人，在各產業領域都發揮關鍵角色。

執行單位新創總會邱銘乾總會長，到場勉勵學員。(圖片來源/新創總會)

今年培訓輔導企業有6成為製造業（以金屬、塑膠、機械設備製造為大宗）、4成為服務業，以AI應用、品牌再造與市場拓展等議題，透過實體培訓與輔導，引導學員從策略層面規劃企業的成長藍圖。藉由業師協助企業從內部經管流程優化、數據分析到策略落地，逐步以數位驗證改善營運績效，加速中小企業數位轉型。例如專司砂輪製造的公司，透過數位工具取代傳統人力，提升成本估算準確率達11%以上；以及印刷公司將傳統人工報價轉為AI輔助節省報價工時75%，獲得實際訂單成長。

中企署李冠志署長頒發N世代學苑結訓證書。(圖片來源/新創總會)

結業典禮中並邀請導師與歷屆學長分享創新成長、接班挑戰、永續與品牌創新等實務經驗，協助中小企業主及高階主管從變局中思考企業轉型方向。透過跨世代與跨產業的企業交流，從問題診斷引導至具體可行的合作方案，激發更多商機合作可能性。

經濟部將持續協助更多中小企業，建立以數位思維、創新策略與永續行動為核心的人才培訓方針，擴大培養領導人才與接班團隊，讓臺灣中小企業在全球轉型浪潮中持續展現韌性與競爭力。

