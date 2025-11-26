N世代學苑—跨域共創帶動中小企業雙軸轉型新動能
中小及新創企業署署長李冠志頒發N世代學苑結訓證書。(圖片來源／新創總會)
N世代學苑日前於臺北格萊天漾大飯店辦理結業典禮與系列交流，聚焦數位×淨零×接班傳承，串聯產學與企業校友資源，助攻中小企業升級轉型。
(大合照)N世代學苑結業典禮集結第24屆領袖班與第五屆傳承班共襄盛舉。(圖片來源／新創總會)
經濟部中小及新創企業署於12月19日舉辦「2025 N世代學苑結業典禮暨交流分享活動」，來自全臺的企業學員與校友齊聚一堂，透過專題分享、成果交流、結業授證與跨域工作坊，展現中小企業在數位轉型、淨零永續與接班傳承的實踐成果與合作潛能。典禮由新創總會邱銘乾總會長與中小及新創企業署李冠志署長出席致詞，並親自頒發「中小企業領袖班」與「中小企業傳承班」結業證書，見證學員一年來的成長與突破。
執行單位新創總會總會長邱銘乾，到場勉勵學員。(圖片來源／新創總會)
李冠志署長致詞時指出，中小企業是臺灣經濟的根基，面對AI、供應鏈重組與ESG浪潮的衝擊，企業唯有兼顧「數位轉型」與「淨零轉型」，才能在全球競爭中創造新優勢。經濟部推動的「中小微企業多元振興發展計畫」，以數位、淨零與通路三大策略為核心，協助企業整合診斷、輔導、資金與市場資源，打造支持生態系。而「N世代學苑」正是落實政策的具體實踐平台，透過導師陪伴與校友網絡，協助企業建立接班梯隊、優化治理體質，並以共學共創方式深化產業合作與領導升級。
領袖班代表畢業致詞-無限永續股份有限公司董事長楊旭宸。(圖片來源／新創總會）
本屆課程以「綠色、智慧、永續」為主軸，結合理論與實作雙軌設計，帶領企業學員以策略地圖釐清市場定位，並透過專題工作坊深入拆解經營痛點，進而以標竿學習強化落地行動力。課程內容不僅著重觀念啟發，更強調實務應用，讓學員在共學中找到企業轉型的關鍵解方。
透過工作坊交流幫助學員彼此認識並合作。(圖片來源／新創總會）
在上午的專題分享中，領袖班總導師薛良凱以〈創新新思維：為企業開啟成長新動能〉為題，深入剖析人工智慧與流程再設計如何帶動價值鏈升級，協助中小企業從創新思維中尋找突破契機。隨後，臺灣策略與績效管理學會理事郭玉慧以〈接班新契機：企業二代的實踐與挑戰〉分享多年輔導經驗，說明教練式領導如何成為推動組織共學與世代協作的重要方法。
領袖班薛良凱總導師帶動氣氛串聯學員。(圖片來源／新創總會)
校友分享環節則展現學員在課程中實踐成果與觀察洞見。首場以「永續與品牌」為主題，饒允武分享〈讓綠色成為產業共同語言〉，說明企業如何以永續思維貫穿研發與供應鏈；施心媛則以〈以使命驅動品牌推動商業創新〉為題，分享品牌策略如何結合社會責任，讓企業在市場中展現獨特價值。
下午的校友分享聚焦「領導與傳承」，鄭雲龍以〈從教練領導到文化傳承的健康企業〉說明領導者如何透過組織文化形塑團隊共識；顏志杰則以〈以領導變革開啟企業接班新時代〉為題，探討在企業接班過程中，如何以變革思維延續核心價值、開創新世代經營格局。這一系列多元的觀點與經驗，充分體現「N世代學苑」以學習促轉型、以共創促成長的核心精神。
在結業典禮中，兩班學員代表分別發表結業感言，分享在課程中從「經營者個人思維」轉向「團隊共學行動」的轉變歷程，並感謝導師群與學苑的陪伴，讓接班與創新的旅程更加具體可行。典禮後舉辦的「跨域交流工作坊」，以「五步驟提問法」引導學員進行自我診斷與問題定義，並以圓桌討論促進商機連結與策略對接。現場企業代表更共同擬定合作備忘錄（MOU）草案，象徵共創行動正式啟動，展現中小企業攜手前行的實踐力與決心。
執行單位新創總會鄭博文營運長表示，未來將協助經濟部持續推動「N世代學苑」作為中小企業雙軸轉型與人才培育的重要基地，並結合「中小微企業多元振興發展計畫」，擴大AI應用導入、強化永續治理與產業鏈結機制，協助更多企業從學習走向行動、從行動走向共榮，讓臺灣中小企業在全球轉型浪潮中持續發光發熱。
