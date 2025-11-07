N號房翻版！南韓「懲戒團」性剝削342人 21歲首腦落網：假報仇、真勒索
國際中心／程正邦報導
繼震驚全球的「N號房」與「博士房」事件後，南韓網路性剝削犯罪再度浮現新的「黑鏈」！警方歷經長達一年的專案追緝，終於在上月19日逮捕了另一個惡性極高的犯罪組織「懲戒團」的主犯A某。
惡名昭彰「懲戒團」瓦解！21歲主嫌A某潛逃多年終被捕
這名年僅21歲的A某，自2020年起便與共犯B某、C某等人，利用高度隱密的通訊軟體Telegram建立犯罪組織。該團體分設「調查局」、「情報局」、「事務局」三大部門，組織嚴密，專門負責物色、誘騙與威脅受害者，並進行系統性的性剝削。
警方指出，「懲戒團」共侵害了342名受害者，部分性剝削影像甚至被散布或出售，造成無數受害者難以磨滅的心理創傷。目前A某已於10月23日被拘押送檢，警方正持續追緝潛逃的主犯B某，並積極清理相關犯罪影像。
以「製作熟人凌辱照」為餌，威脅受害者淪為共犯
「懲戒團」的犯罪手法極為卑劣，初期透過社群平台X（原Twitter）發布「可幫你合成熟人凌辱照片」等廣告，引誘心存不軌的受害者上鉤聯繫。
犯罪組織隨後的勒索鏈條如下：
1. 「黑吃黑」威脅：當受害者聯繫後，犯罪分子便會反過來以「要將你委託製作凌辱照的事告訴你的熟人」為威脅，實行「假報仇、真勒索」。
2. 脅迫拍攝：受害者被強迫拍攝裸體保證書、撰寫懺悔文，甚至必須日常回報個人動態以示「臣服」。
3. 被迫成為「下線」：組織甚至逼迫部分受害者成為新的協助者或「下線」，繼續誘騙與剝削其他無辜人士，形成了可怕的共犯結構。
警方確認，懲戒團的犯罪手法與當年的「博士房」（主嫌趙周彬被判刑40年）、「N號房」事件極為相似，都是利用網路匿名性、人際恐懼與威脅手段來進行數位性暴力。值得注意的是，懲戒團的主犯們最初皆為自稱「正義執行」的Telegram群組管理員，後脫離另組「懲戒團」，以「教育加害者」為名行性犯罪之實，惡性重大。
AI偽造影像激增！南韓警方宣示「網路性暴力零容忍」
這類數位性暴力犯罪的頻傳，也促使南韓警方提升打擊力度。在2024年11月至2025年10月為期一年的「網路性暴力集中取締」行動中，警方共偵破375起案件、逮捕了418名嫌犯，其中28人被拘捕。其中製作兒少性剝削物：35%（133件）；虛假合成影像：25%（95件）；非法偷拍：22%（83件）
特別引人注意的是，利用AI生成假影片的犯罪激增。部分嫌犯利用Telegram上的「深偽（Deepfake）機器人」，接受虛擬貨幣委託，製作名人或一般民眾的虛假性影像並散布。其中一宗案件，5名嫌犯就在「棒球聊天室」群組內製作並散布了7名高中生及成年受害者的假影片26部，顯示AI技術已大幅降低犯罪門檻。
首爾警察廳強調，將對網路性暴力採取「零容忍原則」嚴辦。無論是影片的製作者、散布者、持有者或觀看者，皆屬重罪，絕不姑息。警方也呼籲受害者儘速報案，並指出未來將透過持續監控與大數據分析，全面遏止網路性犯罪的蔓延。
三立新聞網提醒您：
保護被害人隱私，避免二度傷害
尊重身體自主權，請撥打110、113
發現兒少性剝削，請撥打110、113
