N號房3倍！韓最大網路性犯罪261受害 主嫌判無期徒刑

南韓爆發被稱為史上最大規模的網路性犯罪案。33歲男嫌「金錄元」遭控在過去五年間性剝削及性暴力多達261名受害者，規模甚至超越2020年的「N號房」事件。首爾中央地方法院痛斥他的手法「極度殘忍、惡劣」，在近日依檢方求刑判處他無期徒刑。

南韓33歲男主嫌「金錄元」在過去5年間性剝削及性暴力多達261名受害者，規模超越2020年的「N號房」事件。（圖／達志影像美聯社）

南韓一名33歲男子金錄元因製作、散布兒少性剝削物，近日被首爾中央地方法院判處終身監禁。這起被認為是南韓史上最大的網路性犯罪事件，受害者人數高達261人，比2020年轟動一時的「N號房」事件多出3倍以上。金錄元自2020年5月至今年1月，在網路上自稱牧師，對未成年受害者進行性暴力並製作散布性剝削影像，其10名同夥則被判處2至4年不等的刑期。

警方調查指出，案件受害者大多數是兒童或青少年。金錄元從2020年起在Telegram上經營名為「治安隊」的犯罪群組，以散布個資作為威脅手段，迫使受害者拍攝不雅照、每日每小時回報行蹤並撰寫懺悔信。若受害者不服從命令，就會遭到殘酷甚至是性犯罪的懲罰。金錄元製作的性剝削物超過2000件，手法極其惡劣。

法院表示，金錄元甚至透過共犯將性剝削影片寄給受害者家屬，犯案手法極度殘忍惡劣。審判庭痛斥金錄元的犯案手法，強調「永久隔離不可避免」，並判處與檢方求刑相同的無期徒刑。

金錄元在犯案期間，最少參與453個用來施行犯罪活動的Telegram頻道及聊天室，其中60個是由他親自營運，規模十分龐大。值得注意的是，Telegram這次也首度與南韓警方合作，提供相關資料，最終成功協助警方逮捕金錄元。逮捕過程中，警方搜查員直接衝進電梯，逮捕了身穿黑色外套的金姓嫌犯，為這起重大網路性犯罪案件畫下句點。

