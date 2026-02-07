N規鐵道模型祭in臺北 引爆朝聖潮

記者李佩玲／臺北報導

由臺鐵公司與KATO公司攜手舉辦的「N規鐵道模型祭in臺北」昨日起一連2天在臺北車站1樓多功能展演區登場，現場除規劃豐富多元的展示與體驗內容外，更首度發表全新「E500 PP自強號」N規鐵道模型，吸引不少鐵道迷前來朝聖，充分展現鐵道模型的魅力。

臺日文創商品匯聚現場

N規鐵道模型祭除規劃「臺鐵夢工場展區」販售鐵路文創商品外，還有多家臺日鐵道文創業者及日本鐵道公司江之島電鐵參展販售多樣鐵道文創商品，現場更有多種模型展示區與體驗區，包含備受矚目的「KATO快閃店」、「鐵道模型運轉體驗區」、「線路組裝體驗區」、「場景模型製作DIY區」、「場景模型演示及免費DIY體驗區」、「阿立圓山運轉體驗區」、「日本全國高校鐵道模型大賽獲獎作品展區」等，打造一場好逛、好玩，也好收藏的鐵道模型祭典，讓參觀者從觀賞、動手體驗到實際操作，全面感受鐵道模型的魅力。

為期2天的N規鐵道模型祭，也安排不同的舞臺互動時間，內容包含學生鐵道模型作品分享、驚喜座談會、模型操作示範及臺灣火車傳奇簽書會等，讓民眾在欣賞模型之餘，也能與專家學者、學生及鐵道模型愛好者們一同近距離交流，感受臺日鐵道文化交流的活力與熱情。

N規鐵道模型祭一連2天在臺北車站1樓多功能展演區登場。（記者李佩玲攝）

現場也展示藍皮解憂號等多款臺鐵觀光列車積木模型。（記者李佩玲攝）

N規鐵道模型祭有多種模型展示區與體驗區。（記者李佩玲攝）