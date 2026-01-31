N.Flying全員到齊開唱！「露肌、二度安可」寵翻

南韓樂團N.Flying。（圖／Soul N Joy提供）





南韓樂團N.Flying自去年展開他們的巡迴演唱會《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》，最後一站來到TICC（台北國際會議中心），全員結束軍白期演出，李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝和徐東成五位成員對N.Fia（粉絲名）非常寵愛，不僅準備了超過20首歌曲，還兩次encore來回應支持。

在現場歌迷揮舞手燈和應援叫聲支持下，N.Flying一起穿著卡其色主調的smart casual步上舞台，而在彩帶噴出的美麗畫面下，他們以旋律輕快的〈Shooting Star〉正式點燃整個演出。在緊接而來的〈Blue Moon〉，N.Flying更叫觀眾們：「Everybody stand!」隨即全場N.Fia都站起來，同時又整齊地叫喊應援口號，讓全個TICC都像開派對一樣嗨起來。

南韓樂團N.Flying全員結束軍白期後來台開唱。（圖／Soul N Joy提供）

想念粉絲們的N.Flying也珍惜跟大家聊天的機會，隊長李承協率先用中文說：「你好嗎？」又再帶領其他成員一起說：「大家好，我們是N.Flying！」接著到車勳介紹自己：「大家好，我是N.Flying的吉他手車勳！」金宰鉉則說：「Yo！Yo！新年快樂，大家好，我是N.Flying的鼓手金宰鉉。」跟著是柳會勝：「大家好，我是N.Flying的主唱柳會勝。」最後還有徐東成：「大家好，我是N.Flying的貝斯手徐東成。」每位成員的中文發音都十分標準，令現場觀眾大聲回應。

乘著熾熱的氣氛，N.Flying繼續獻唱了〈I Like You〉、〈Into You〉、〈Oh really.〉等大熱作品，意想不到是在唱完〈4242〉之後，N.Flying不單止回應N.Fia的要求再唱多一次，而當李承協叫大家一起跳的時候，柳會勝竟然跑到觀眾席來跟粉絲近距離接觸，還去到場館最高的座位區。至於徐東成也拿著貝斯，走到觀眾席表演，親密互動令大家興奮不已。

N.Fia熱情贏得N.Flying二度安可。（圖／Soul N Joy提供）

N.Flying完成了第一次encore之後，情緒高漲的N.Fia仍然不想離開，齊聲一起應援，成功爭取第二次encore。而在演唱最後一首歌曲〈The Real〉時，李承協高興得把瓶裝水倒在自己身上，引得粉絲瘋狂尖叫，接著他也忍不住走到觀眾席跟大家互動。徐東成則拉起上衣大秀肌肉，至於金宰鉉除走到觀眾席，更拿了粉絲的手機回到台上，自拍打鼓的影片送回給歌迷，讓這個精彩的演出在最嗨的氣氛下完結。

