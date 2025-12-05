N.Flying全員軍畢！ 明年1/25重返台北開唱

N.Flying繼11月的高雄演唱會後，將於明年1月25日重返台北開唱。（KKLIVE提供）

南韓「信聽樂團」N.Flying在今年全員晉升為軍畢偶像後，隨即舉行巡迴演唱會，4日正式宣布《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會，將於明年1月25日在TICC 台北國際會議中心舉行，邀請樂迷一起度過愉快的週末夜晚。

由於這次是N.Flying慶祝出道10年後再次回到台北，可說是意義重大，因此他們除準備精彩的表演送給N.Fia（官方粉絲名），同時也帶來豐富福利，讓大家在新一年感到溫暖。

廣告 廣告

隨著N.Flying全員完成兵役，他們在今年推出第二張正規專輯《Everlasting》，當中的同名主打作品也奪下SBS funE電視台音樂節目《THE SHOW》一位。《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會門票將於13日中午12時在KKTIX開賣，票價自3,500元至5,900元不等（身障席2,950元），購票福利及活動詳情可見主辦單位KKLIVE官方社群。





更多《鏡新聞》報導

EXO CHEN明年1/3台北開唱 祭「全場一對一手機自拍」超寵粉絲福利

海外首演衝台北！ NEXZ明年1/3台大體育館開唱

李彩玟化身暴君明年1/4登台 見面會「呈現更真實的自己」