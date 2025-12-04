N.Flying全員「軍畢」重返台北開唱！ 超狂福利大放送

N.Flying宣布明年1月25日要在台北國際會議中心開唱。Soul N Joy提供

韓國「信聽樂團」N.Flying在今年全員晉升為軍畢偶像後，隨即舉行巡迴演唱會，正式宣佈「2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI」演唱會，將於2026年1月25日來到TICC 台北國際會議中心舉行，邀請樂迷一起度過愉快的晚上。

揪粉絲慶祝出道10週年

由於這一次是N.Flying慶祝出道10年後再次回到台北，可說是意義重大，因此他們除預備了精彩的表演送給N.Fia（粉絲名），同時也帶來豐富福利，讓大家在新一年感到溫暖。N.Flying為全場購票觀眾，預備了台北限定小卡，保證人人有份，永不落空。而購買新台幣5900元門票的觀眾，更全部可以得到欣賞彩排的福利。再加上粉絲們最喜歡的團體合照，以及擊掌、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等抽選福利，可讓觀眾們滿載而歸。

隨著N.Flying全員完成兵役，他們也在今年推出了第二張正規專輯《Everlasting》，當中的同名主打作品，更順利成為韓國SBS funE電視台音樂節目《THE SHOW》的冠軍歌曲，N.Fia可以期待他們在台北的親身演繹。當然也不可以忽略《Rooftop》、《Moonshot》、《I Like You》等代表作。再加上，成員們近年參與了韓劇、綜藝節目等各類型工作，絕對有能力帶動現場氣氛。

N.Flying演唱會門票12/13開賣

N.Flying沒忘了台灣歌迷，全員退伍後敲定台北演唱會。Soul N Joy提供

N.Flying演唱會門票分別為NT$5,900、NT$4,800、NT$3,900、NT$ 3,500、身障席NT$2,950，12月13日中午12點KKTIX平台正式啟售。

N.Flying演唱會座位票區圖公開。Soul N Joy提供

N.Flying這次來台開唱備妥滿滿福利。Soul N Joy提供



