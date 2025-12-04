N.Flying出道10年回歸台北 2026巡演宣布來襲

N.Flying全員服完兵役，明年1月25日將重返台北TICC和大家見面。（Soul N Joy提供）

韓國「信聽樂團」N.Flying今年全員役畢後全面回歸海外活動，2025年更累計來台四次，展現對台灣N.Fia的高度重視。李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝、徐東成今日正式宣布《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》，將於2026年1月25日重返TICC台北國際會議中心，與樂迷再度相聚。

這次是N.Flying出道10年後再次回到台北，意義格外深厚。團隊特別為此準備多項粉絲福利，全場觀眾皆可獲得台北限定小卡，而購買5,900元票區者可全員參與彩排。另有團體合照、擊掌、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等抽選福利，讓粉絲在新的一年滿載而歸。

N.Flying出道10年後重返台北，演唱會福利多多。（Soul N Joy提供）

今年N.Flying推出正規二輯《Everlasting》，同名主打在《THE SHOW》奪冠。〈Rooftop〉〈Moonshot〉〈I Like You〉等熱門作品都將在台北現場演繹，加上成員近年在戲劇、綜藝累積的舞台魅力，預料能帶來能量更加成熟的完整舞台。

想近距離感受N.Flying魅力的樂迷，可於2025年12月13日中午12點透過KKTIX購票。票價為5,900、4,800、3,900、3,500元，另有身障席2,950元。更多演出資訊與福利細節，可持續關注主辦單位社群與後續公告。

