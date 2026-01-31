N.Flying台北最終站嗨翻！ 雙主唱衝觀眾席、金宰鉉拿粉絲手機自拍

N.Flying將巡演最終站獻給台北粉絲。（Soul N Joy提供）

南韓樂團N.Flying自去年展開巡迴演唱會，2026年選在TICC台北國際會議中心舉行《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會，作為這次巡演的最後一站，李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝和徐東成五位成員準備超過20首歌曲，以兩次安可回應N.Fia（官方粉絲名稱）的支持。

在現場歌迷揮舞手燈和應援叫聲支持下，N.Flying穿著卡其色主調的smart casual步上舞台，在彩帶噴出的美麗畫面下，他們以旋律輕快的〈Shooting Star〉正式點燃整個演出。在緊接而來的〈Blue Moon〉，N.Flying更叫觀眾們「Everybody stand!」隨即全場N.Fia都站起來，同時又整齊地吶喊應援，讓現場像開派對一樣嗨！

當然，想念粉絲們的N.Flying也珍惜跟大家聊天的機會，隊長李承協率先用中文說：「你好嗎？」又再帶領其他成員一起說：「大家好，我們是N.Flying！」接著到車勳介紹自己：「大家好，我是N.Flying的結他手車勳！」金宰鉉則說：「Yo！Yo！新年快樂，大家好，我是N.Flying的鼓手金宰鉉。」跟著是柳會勝：「大家好，我是N.Flying的主唱柳會勝。」最後還有徐東成：「大家好，我是N.Flying的貝斯手徐東成。」

乘著熾熱的氣氛，N.Flying繼續獻唱〈I Like You〉、〈Into You〉、〈Oh really.〉等夯曲，意想不到是在唱完〈4242〉之後，柳會勝驚喜跑到觀眾席和粉絲近距離接觸，徐東成也拿著貝斯走到觀眾席表演，令粉絲興奮不已。

直到演出尾聲，當N.Flying完成第一次安可後，情緒高漲的N.Fia仍然不想離開，齊聲一起應援，成功爭取第二次安可！而在演唱最後一首歌曲〈The Real〉時，李承協高興得把瓶裝水倒在自己身上，引得粉絲瘋狂尖叫，接著走到觀眾席跟大家互動，徐東成則拉起上衣大秀肌肉，至於金宰鉉除走到觀眾席，甚至拿了粉絲的手機回到台上，自拍打鼓的影片送給歌迷，讓演出在最嗨的氣氛下落幕。





