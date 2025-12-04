N.Flying宣布台北開唱 預備「台北限定小卡」人人有份

韓國樂團N.Flying。（圖／Soul N Joy提供）





韓國樂團N.Flying在今年全員晉升為役畢偶像後，隨即舉行巡迴演唱會，李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝和徐東成五位成員，當然知道台灣N.Fia（粉絲名稱）對他們的支持！今（4日）正式宣佈《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會將於2026年1月25日來到TICC台北國際會議中心盛大舉行。

隨著N.Flying全員完成兵役，他們也在今年推出了第二張正規專輯《Everlasting》，當中的同名主打作品，更順利成為韓國SBS funE電視台音樂節目《THE SHOW》的冠軍歌曲，N.Fia可以期待他們在台北的親身演繹。當然也不可以忽略〈Rooftop〉、〈Moonshot〉、〈I Like You〉等代表作。再加上，成員們近年參與了韓劇、綜藝節目等各類型工作，絕對有能力帶動現場氣氛。

韓國樂團N.Flying《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會票價、福利圖。（圖／Soul N Joy提供）

韓國樂團N.Flying《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會票價、福利圖。（圖／Soul N Joy提供）

韓國樂團N.Flying《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會票價、福利圖。（圖／Soul N Joy提供）

這一次是N.Flying慶祝出道10年後再次回到台北，他們除預備了精彩的表演送給N.Fia，同時也帶來豐富福利，讓大家在新一年感到溫暖。不想錯過N.Flying的精彩演出，以及近距離的粉絲互動，請謹記2025年12月13日（星期六）中午12時，《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》演唱會門票，便會在KKTIX平台正式啟售。票價分別為NT$5,900、NT$4,800、NT$3,900、NT$ 3,500、身障席NT$2,950。

N.Flying為全場購票觀眾預備了台北限定小卡，保證人人有份，而購買NT$5,900門票的觀眾，更全部可以得到欣賞彩排的福利。再加上粉絲們最喜歡的團體合照，以及擊掌、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等抽選福利，可讓觀眾們滿載而歸。



