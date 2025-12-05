N.Flying明年1/25重返台北開唱！ 門票下周六開搶

韓國樂團N.Flying明年1/25將於台北TICC開唱。（圖／Soul N Joy提供）

韓國樂團N.Flying今年全員正式升格為「役畢偶像」後，馬上展開巡迴演唱會行程。李承協、車勳、金宰鉉、柳會勝、徐東成五位成員，為感謝台灣N.Fia（粉絲名）一路以來的支持與陪伴，宣布《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘＆CON4 ： FULL CIRCLE’ in TAIPEI》將於 2026 年1月25日（日）在 TICC 台北國際會議中心登場。

N.Flying出道10年，今年也推出第二張正規專輯《Everlasting》，同名主打更成功拿下韓國 SBS funE《THE SHOW》的冠軍寶座。這次五位成員再次全員到齊回到台北開唱，不只準備了滿滿的精彩舞台獻給 N.Fia，也帶來超豐富的福利，讓大家在新的一年暖心開場。

廣告 廣告

《2026 N.Flying LIVE WORLD TOUR ‘&CON4 : FULL CIRCLE’ in TAIPEI》票價為 NT$5,900、NT$4,800、NT$3,900、NT$3,500，身障席 NT$2,950；門票將於 12 月13 日（六）中午 12 點在KKTIX正式開賣。凡購票觀眾皆可獲得「台北限定小卡」一張；購買 NT$5,900 票價的歌迷，更可全員參與「彩排福利」。另有團體合照、擊掌、親筆簽名海報、親筆簽名拍立得等抽選福利。更多演唱會資訊請洽主辦單位臉書。

N.Flying座位與福利圖公開。（圖／Soul N Joy提供）

原始連結

看更多 CTWANT 文章

爸媽都黑髮黑眼「女嬰竟金髮碧眼」！ 真相曝光讓人驚呼

Joeman戀情疑曝光！他被問戀情尷尬笑認 網友神比對照抓包「杜拜密遊網美」

陳匡怡突爆「陳柏霖追過我」 網驚：《我可能不會愛你》是真的