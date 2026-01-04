Nana母女奮力制止歹徒！加害者反控殺人未遂 警方說法讓全網暴動

記者林宜君／台北報導

韓星Nana驚傳住宅遭歹徒闖入，母女奮力自保卻反遭反告，引爆輿論譁然。（圖／采昌國際多媒體提供）

韓星Nana驚傳住宅遭歹徒闖入，母女奮力自保卻反遭反告，引爆輿論譁然。警方與經紀公司接連出面澄清，事件真相也逐漸浮上檯面。曾獲封「全球最美臉孔」的韓國女星Nana，日前在自宅遭遇驚魂事件。一名年約30多歲的男子A，於去年11月15日清晨約6時，利用梯子攀爬陽台闖入她位於京畿道九里市阿川洞的住處，並持凶器進屋行竊。

當時A在屋內對Nana的母親施暴，甚至勒頸導致昏迷。Nana聽見母親呼救聲後驚醒，立刻上前制止，母女倆與歹徒發生激烈肢體衝突，最終成功將對方壓制。A在扭打過程中受傷送醫，隨後因傷害與竊盜罪嫌遭到羈押。警方調查後認定，Nana母女的行為屬於正當防衛，並未對她們立案。然而，案件卻出現戲劇性轉折。被收押的A竟反過來控告Nana涉嫌殺人未遂與傷害罪，並透過友人向JTBC時事節目《事件班長》寄出5封親筆信，聲稱自己「反遭Nana施暴」，否認持凶器闖入，甚至指控「Nana曾提議只要配合供稱持凶器，就給4000萬韓元（約95萬元台幣）」。

廣告 廣告

被收押的A竟反過來控告Nana涉嫌殺人未遂與傷害罪，並透過友人向JTBC時事節目《事件班長》寄出5封親筆信，聲稱自己「反遭Nana施暴」。（圖／翻攝自IG）

對此，警方嚴正駁斥相關說法，強調「A闖入時確實持有凶器，並推倒、勒頸Nana的母親，導致昏迷。Nana是在制止過程中，因歹徒拒絕放下凶器才發生衝突，並不存在所謂施暴情形」。Nana所屬經紀公司「Sublime」也發出聲明反擊，直言A的指控完全不符事實，並痛批「加害者毫無悔意，還反過來指控受害者，利用名人身分製造二次傷害」，強調將採取一切民事與刑事法律行動，絕不寬貸。

Nana日前也在IG發表長文，坦言其實早已知情被提告一事，卻選擇默默承受，只因不想打破與粉絲的見面約定。她寫道：「我不會輕易被打倒，也不會被動搖，我會好好管理自己，所以請大家不要太擔心。」同時也為事件造成外界不安致歉，表示會妥善面對並釐清一切。面對突如其來的風波，Nana展現堅強態度，希望外界能以正向眼光看待她的決心，也相信真相終將被看見。

三立新聞網提醒您：

保護被害人隱私，避免二度傷害

拒絕家庭暴力，請撥打110、113

拒絕兒虐、防止老人受虐，請勇敢撥打110、113

更多三立新聞網報導

台灣醫美急切割于朦朧惹怒網友！消費者怒轟：我要買東西跟于有什麼關係

A-Lin那魯灣全網洗腦！新北烏來711爆紅 網笑：腦中自動播放停不下來

消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神

司曉迪公開男神床技！第一名是他 網笑：只有他好棒棒 最後一名哭死

