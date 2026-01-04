Nana母女奮力制止歹徒！竟被反控「殺人未遂」全網震怒

南韓演員Nana。（圖／翻攝自jin_a_nana IG）

曾兩度被評選為「世界最美臉孔」、女團After School成員出身的南韓演員Nana（林珍兒），去年11月遭遇入室搶劫。當時歹徒闖入Nana住處，與她及母親發生衝突，最終被母女倆制服。原本是受害者的Nana，如今竟被該歹徒以「殺人未遂」提出反訴，消息曝光後引發粉絲憤怒與關注，也讓她再次面臨心理與法律的雙重壓力。

據報導，案發當天A男持凶器闖入Nana住處，威脅她與母親並索取財物。Nana聽到母親呼救，隨即驚醒衝上前協助，母女聯手與闖入的歹徒爆發激烈拉扯，最後成功將對方制伏。歹徒在搏鬥過程中受傷被送往醫院治療，事後因涉嫌傷害及竊盜等罪名遭到羈押。但A男隨後提出反訴，聲稱自己才是受害者，並否認攜帶凶器，甚至宣稱Nana曾提出，如果他承認持凶器闖入，就會給予4000萬韓元（約95萬元台幣）作為報酬。警方調查後認定Nana母女造成的傷害屬於正當防衛，未予立案。

廣告 廣告

Nana所屬經紀公司Sublime表示，歹徒利用Nana的名人身份提出反訴，造成二次傷害，公司將採取一切民事及刑事法律行動。網友也在社群留言支持Nana，讚她「超級勇敢」、「歹徒幹了壞事不認罪還誹謗，應該告他誣告罪」，稱她面對逆境仍堅強令人敬佩。

近日，Nana在Instagram發文分享心境，她透露得知被反訴時正處心理低谷，思緒混亂，但不想因為此事違背與粉絲見面的承諾，因此努力調整自己，並在簽名會上保持振作。Nana也引用媒體報導，強調正當防衛應受到保護，不應讓入侵者權益凌駕受害者安全。她感謝粉絲支持，並透露在與粉絲互動中重新找回力量與自信。

更多中時新聞網報導

2026年台灣體壇五大焦點》徐若熙、林安可旅日 再創中職紀錄

鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女

蔡依林創演唱會天花板自豪給大家壓力