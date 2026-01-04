Nana母女奮力制止歹徒！竟被反控「殺人未遂」全網震怒
曾兩度被評選為「世界最美臉孔」、女團After School成員出身的南韓演員Nana（林珍兒），去年11月遭遇入室搶劫。當時歹徒闖入Nana住處，與她及母親發生衝突，最終被母女倆制服。原本是受害者的Nana，如今竟被該歹徒以「殺人未遂」提出反訴，消息曝光後引發粉絲憤怒與關注，也讓她再次面臨心理與法律的雙重壓力。
據報導，案發當天A男持凶器闖入Nana住處，威脅她與母親並索取財物。Nana聽到母親呼救，隨即驚醒衝上前協助，母女聯手與闖入的歹徒爆發激烈拉扯，最後成功將對方制伏。歹徒在搏鬥過程中受傷被送往醫院治療，事後因涉嫌傷害及竊盜等罪名遭到羈押。但A男隨後提出反訴，聲稱自己才是受害者，並否認攜帶凶器，甚至宣稱Nana曾提出，如果他承認持凶器闖入，就會給予4000萬韓元（約95萬元台幣）作為報酬。警方調查後認定Nana母女造成的傷害屬於正當防衛，未予立案。
Nana所屬經紀公司Sublime表示，歹徒利用Nana的名人身份提出反訴，造成二次傷害，公司將採取一切民事及刑事法律行動。網友也在社群留言支持Nana，讚她「超級勇敢」、「歹徒幹了壞事不認罪還誹謗，應該告他誣告罪」，稱她面對逆境仍堅強令人敬佩。
近日，Nana在Instagram發文分享心境，她透露得知被反訴時正處心理低谷，思緒混亂，但不想因為此事違背與粉絲見面的承諾，因此努力調整自己，並在簽名會上保持振作。Nana也引用媒體報導，強調正當防衛應受到保護，不應讓入侵者權益凌駕受害者安全。她感謝粉絲支持，並透露在與粉絲互動中重新找回力量與自信。
更多中時新聞網報導
2026年台灣體壇五大焦點》徐若熙、林安可旅日 再創中職紀錄
鄭亦真生元旦寶寶 台積電股票贈愛女
蔡依林創演唱會天花板自豪給大家壓力
其他人也在看
消失6年黃立行街頭現身！51歲背狗狀態炸裂 網封S級隱藏版男神
消失在螢光幕前將近6年的金曲歌王黃立行，近日罕見在台北市現身，引發網友熱議。知名DJ馬克於跨年夜在社群分享合照，照片中站在他身旁的，正是久未露面的黃立行本人，讓不少粉絲驚呼：「天啊，是S級隱藏版人物！」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 6 小時前 ・ 22
李亞萍刷爆余天6位數額度卡 「買這2樣」被嫌她嗆：臭老頭
娛樂中心／徐詩詠報導現年73歲的資深藝人李亞萍日前透露自己失智、失憶等症狀，讓外界相當關心她的身體情況。近期她嘗試錄綜藝節目回到螢光幕前，在兒媳陪伴下一起登台。不過，余祥銓透露李亞萍刷爆先生余天的40萬額度信用卡，僅為了買2件商品，讓余天忍不住對兒子抱怨。李亞萍得知後當場動怒，嗆余天「臭老頭你什麼東西」。民視 ・ 4 小時前 ・ 23
韓國老家跨海傳噩耗！邊荷律悲痛證實父親辭世
中信兄弟知名韓籍啦啦隊員邊荷律於今（3）日突然宣布因父親驟然辭世，不得不中斷在台灣的行程，緊急返韓處理後事。她原訂當天出席台中一場一日店長活動，並已提前抵達台灣，卻因突如其來的噩耗不得不取消活動，改由另一位啦啦隊成員怡琪代班。中天新聞網 ・ 1 天前 ・ 15
被曹西平暗戀30年！陳亞蘭驚訝揭互動：當時可能會考慮
66歲資深藝人曹西平去年底於家中離世，讓許多人相當不捨。回顧曹西平生平，他這些年來未婚無子，更幾乎沒傳緋聞，僅有曾在節目被爆料暗戀陳亞蘭30年。而今（3）日陳亞蘭出席歌仔戲實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會，被問及此事也做出回應。曹西平生前曾在節目上提到，見到陳亞蘭時有小鹿亂撞的感覺，過去還跟龍千玉說自由時報 ・ 1 天前 ・ 22
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光
本土女星甜嫁前國手！婚禮加碼宣布懷孕 寶寶性別曝光EBC東森娛樂 ・ 6 小時前 ・ 2
大牙離婚阿廖師半年！跨年夜許願新戀情 被問再婚「6字回應了」
大牙（周宜霈）去年8月無預警拋出震撼彈，宣布已於前一個月與羽球教練「阿廖師」（廖勛威）結束5年婚姻，消息曝光後震驚一票網友。如今迎來新的一年，她也在跨年夜吐露心聲，許下對新戀情的期待，引發熱烈討論。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 30
陶晶瑩早知情！自爆機場撞見「七七同行林俊傑家人」：看我嘴巴多緊
金曲歌王林俊傑（JJ）日前認愛24歲中國網紅「七七」，大方分享帶女友「見家長」的合照，突如其來的好消息引發外界震驚。陶晶瑩近日透露，在林俊傑尚未公開戀情前，她曾在機場巧遇兩人，讓陶晶瑩忍不住笑說：「你看我嘴巴多緊，都沒有講。」三立新聞網 setn.com ・ 11 小時前 ・ 19
網美囂張喊「頂流全睡完」！網酸：男神新年全挫在等
新年才剛開始，娛樂圈卻已掀起風暴，中國網美司曉迪突在元旦後「手撕娛樂圈」，自稱掌握多名頂流男神私密內幕，瞬間引爆網路，相關男星工作室接力闢謠，被網友戲稱是「開年最大型公關演練」。林宜君三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 22
花6990看蔡依林演唱會！她嘆「卻是990的視野」洩難忘體驗：還被噴口水
蔡依林（Jolin）一連3場「PLEASURE」世界巡迴演唱會，1日晚間在台北大巨蛋圓滿落幕，而她砸9億將大型動物道具搬進舞台，也成為大眾討論的話題。昨（2日）主持人「芳小如」則在社群中分享觀看演唱會的感受，不過她透露自己花$6990，「看到的卻是$990的視野」。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 21
台東跨年封神！網挖出20年前S.H.E跨年「搭直升機趕場」她嚇到尖叫
台東跨年被譽為是全國最強，也讓網友們開始回味以往跨年的卡司，然而，有網友挖出女團「S.H.E」20年前跨年趕場的趣事，提到當時她們是搭直升機，其中懼高的Hebe（田馥甄）更是顯得忐忑不安。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
陳亞蘭被曹西平暗戀30年 揭2人互動！一條件「可能會考慮」
曹西平12月29日在新北三重住處安詳辭世，享壽66歲，他過去上節目時曾自爆暗戀陳亞蘭30年，今（1╱3）她與王彩樺、莊凱勛、謝雨芝、白雲出席台灣首部以歌仔戲為主題的實境節目《女俠俱樂部》開鏡記者會時驚訝表示根本不知道此事，曹西平也沒打過電話給她，最後不好意思地說如果他當面告白，「我可能會考慮」。太報 ・ 1 天前 ・ 6
趙露思2026不藏了！拋出重磅喜訊 親吐健康近況：希望藥量減半
中國女星趙露思雖然在去年（2025）面臨生病、與經紀公司產生合約糾紛，但後續她憑藉電視劇《許我耀眼》翻身，不只簽下新東家，人氣更是水漲船高。然而，趙露思在迎接全新一年的到來，她也透露了身體狀況，雖然尚未停藥，不過她表示在今年有望回歸演戲。蔡佩伶報導三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
快訊／管罄宣布懷孕！與倪安東結婚3年做人成功 寶寶小名曝光
管罄昨深夜在IG上發文寫道：「2026年度計劃大公開！We are Pregnant ！管蹦蹦 is brewing.」並附上與倪安東手拿驗孕棒的照片，上面顯示兩條線，證實已懷孕；還有倪安東愛撫妻子肚子的畫面，溫馨又幸福。倪安東2010年與圈外人Vivi結婚，2018年離婚育有一女。2017年與管罄因音...CTWANT ・ 1 天前 ・ 12
王祖賢避談壓榨員工疑雲 新年PO自拍照稱「回娘家」
58歲女星王祖賢過去因電影《倩女幽魂》被封為「永遠的小倩」，息影後定居加拿大，去年2月在當地開養生艾灸館，近期卻被爆料疑似壓榨員工，給技師的薪資不符合加拿大的物價水平。截稿前，王祖賢未針對此風波作出回應，但分享2026年自拍美照，祝大家新年快樂，並稱「回娘家啦」。中時新聞網 ・ 1 天前 ・ 8
扛《尋秦記》票房⋯古天樂驚傳病倒住院 睽違12年驚喜宣布來台
由古天樂、林峯、宣萱領銜主演的電影《尋秦記》，自上映以來橫掃港澳及中國大陸市場，票房連連創下影史新高。然而，在票房凱旋的背後，身兼總監製與男主角的古天樂卻驚傳因體力透支緊急住院。昨（2）日粉絲圈與影院現場紛紛傳出古天樂缺席活動的消息，引發全網對於這位「影壇勞模」身體狀況的高度關注。潘鈺楨｜Yahoo名人娛樂特派記者 ・ 1 天前 ・ 6
張惠妹跨年封神！1細節被發現「致敬師兄張雨生」 網哭：活在她心中
由天后張惠妹一手打造並擔任總導演的台東《東！帶我走》跨年晚會，於跨年夜在台東登場，憑藉完整音樂編排與情感流動的節目設計獲得高度好評，線上直播累計觀看人次突破30萬，引發網友熱烈討論，其中更有人發文指出，晚會名稱《東！帶我走》像是致敬師兄張雨生的經典歌曲〈帶我去月球〉，讓不少觀眾感動直呼「妹神真的很努力讓大家記得張雨生」。趙浩雲三立新聞網 setn.com ・ 1 天前 ・ 11
陸一龍嘆曹西平猝逝「演藝圈的遺憾」 憶對方敢言演藝圈少見
電影《大咖時代》今（3）日舉行開鏡記者會，導演洪成昌率領主要演員陸一龍、林子閎、蔡瑞雪、安婕希等人一同現身，為新片揭開序幕。曾在華視與曹西平共事的陸一龍，談到對方猝逝時語氣沉重，直言這是「演藝圈的遺憾」。陸一龍回憶，曹西平年紀比他小10歲，是一位極具個性的藝人，「他敢說、敢面對，所以紅得比較慢，但在自由時報 ・ 1 天前 ・ 3
一文看懂／川普閃電突襲委國、秒抓馬杜洛 整個行動有哪些爭議？
美國於3日清晨在發起軍事行動中，轟炸委內瑞拉首都，並迅速逮捕委內瑞拉總統馬杜洛（Nicolás Maduro），將他與妻子綁回紐約，為川普政府歷時數月、持續施壓行動劃下句點。然而，此舉已引發部分國際領袖的譴責。本文將根據路透報導，簡介川普這場「絕對決心」行動爭議。三立新聞網 setn.com ・ 2 小時前 ・ 5
花花拍短影音拿回自主權
48歲女星花花（張嘉雲），18歲走上伸展台成為模特兒，後來踏進演藝圈主持、演戲，成為全方位藝人，她近2年跟經紀人自編自拍短影音，真誠又幽默的風格受到廣大迴響。最重要的是，花花從中感覺到自己的轉變，也開心拿回「自主權」。中時新聞網 ・ 17 小時前 ・ 2
何妤玟迎49歲生日 辣曬小蠻腰大長腿凍齡模樣曝光
女星何妤玟16歲以高中生歌手身分出道，後來轉戰主持圈、戲劇圈，近期更是成為瑜珈老師，時常在社群分享生活。去年，她因為原生家庭的天母租屋處發生火警，即使沒有同住卻也幫忙善後，賠了百萬賠償金，這才發現有心包膜積水症狀，健康一度亮紅燈。今天正巧是她49歲生日，她也在社群分享美照，同時吐露生日心情。中時新聞網 ・ 12 小時前 ・ 發起對話