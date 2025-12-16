NANA獲羅志祥欽點當開場嘉賓！ 嗨喊：要用霹靂舞讓小豬哥哥粉絲都關注我

羅志祥上周末一連兩天在小巨蛋舉辦「2025羅志祥 30巡迴演唱會」，首日暖場由「霹靂舞世界冠軍」Bboy NANA和「新時代巔覆系女」 babyMINT粼粼同台合唱NANA與愛莎、林明禎合作的〈Turn It Up〉和〈剪刀石頭布〉。先前曾一起拍廣告的粼粼大讚NANA跳舞有著極強的殺傷力，演出時「大風車」再現，滿場粉絲立刻用尖叫聲給予最大聲的回應，NANA面對小巨蛋的萬人壓力測試，不僅完全不緊張，甚至還有點人來瘋，笑說：「我就是要用霹靂舞讓『小豬哥哥』的粉絲都關注我。」

出道以來，NANA唱過各種大大小小的舞台，二度站上小巨蛋舞台，人來瘋的他笑說上台完全不會緊張，反而因為要見偶像本人，才是他心中的最大魔王。這次獲得偶像羅志祥提攜，擔任演唱會暖場嘉賓，被問到會不會跳偶像的招牌舞蹈，NANA說都是聽小豬哥哥的歌，沒有學舞蹈，最喜歡的是〈精舞門〉，更大膽反問，「請幫我問小豬哥哥會不會頭轉？」公然和天王下戰帖。

2025年進入尾聲，NANA希望繼續精進舞蹈實力，在成人組也拿冠軍，給自己2年的時間準備。粼粼除了女團的工作之外，斜槓DJ 演出有成，持續自我精進接受各式演出邀約。而生活上，粼粼希望今年可以去歐洲國家看看！特別是倫敦，英倫皇家文化景點跟二手古董市集，是她最想去冒險的地方。

Yahoo奇摩新聞娛樂記者 林政平／報導