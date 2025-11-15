NANA豪宅慘遭入室搶劫！「家中僅母女」奮力跟歹徒搏鬥

（記者洪承恩／綜合報導）南韓女星NANA（林珍兒）今（15）日清晨碰上搶案，她位於京畿道九里市的高級住宅遭一名30多歲男子闖入行搶，對方持刀威脅索財，屋內只有她與母親。母女在驚恐中反擊，與男子激烈扭打後成功壓制，警方與救護人員抵達時嫌犯已受傷送醫，兩人毫髮無傷，事件曝光後引發韓網震驚與對豪宅區治安的質疑。

根據多家韓國媒體報導，警方表示，清晨約6點，嫌犯翻入NANA的住處後亮出刀具威嚇要求金錢。NANA和母親第一時間反抗，場面一度混亂，最終合力制服男子並報警。男子因搏鬥受傷，目前已送醫治療；警方將以特殊強盜未遂方向調查，並釐清嫌犯是否曾事前勘查或掌握住戶身分。

圖／NANA所住的豪宅遭人入室行搶，在韓國引起軒然大波。（翻攝NANAIG）

案發地點位於九里市阿川洞的知名豪宅區，近年吸引不少韓國藝人入住，因此這起闖入事件也讓外界格外震驚。許多網友直指該區向來以保全嚴密聞名，卻仍出現持刀入侵，紛紛質疑管理漏洞，也替住戶捏把冷汗。

消息傳開後，韓網留言湧現，不少人聽到NANA與母親得與持刀男子搏鬥，都直呼「太可怕」，擔心母女留下陰影；也有人猜測嫌犯是否刻意挑選女性住戶下手，對動機深感不安。

NANA經紀公司Sublime已向媒體確認事件，表示後續將依警方調查結果再統一回應。NANA2009年以AfterSchool出道，後活躍於戲劇圈，目前正準備出演新作品。

