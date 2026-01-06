Nana遭劫匪反告殺人未遂！歹徒寫信控訴電視台 爆她承諾給錢未兌現

韓國女星Nana去年11月15日凌晨，在自宅遭到持刀歹徒A某施加傷害索要錢財，幸虧她和媽媽勇敢與其搏鬥，制伏A某並報警，原本警方認定Nana母女造成歹徒的傷害屬於正當防衛，孰料近日A某竟突然翻供！

A某向檢方反控Nana「殺人未遂」及特殊傷害，還洋洋灑灑寫了5大頁長信，投書給JTBC《事件班長》喊冤，強調自己才是受害者，如此「做賊喊捉賊」的厚臉皮行徑，叫所有人傻眼。

歹徒推翻證詞不承認攜帶凶器

Nana母女在與歹徒搏鬥的10-15分鐘期間，Nana媽媽因搏鬥重傷昏迷，失血超1200毫升，Nana的右臂肌腱也斷裂，事件還造成兩人嚴重心理傷害，導致必須接受心理治療。

即便如此，Nana仍希望檢方對才30多歲的男子A某能夠從輕處理，任誰都沒想到，對方現在居然反咬Nana，在接受審判的這段期間，突然推翻先前的陳述。

A某主張：「犯罪當時沒有攜帶凶器，也沒有對受害者造成傷害。」還表示自己被Nana壓制的過程中，下顎部位被凶器刺傷，反控Nana「殺人未遂」及特殊傷害。

更可惡的是，目前因特殊強盜傷害嫌疑、被關押在拘留所的A某，居然在獄中寫了5大頁信件，並透過熟人寄給JTBC《事件班長》，聲稱自己才是受害者，蒙受了冤屈。

歹徒寫信給《事件班長》。（翻攝JTBC）

Nana承諾要給4000萬未兌現

A某在信件中否認自己是預謀犯罪，表示「我只是以竊盜金錢為目的，事前並沒有準備凶器。」並主張自己是在「只戴著手套與耳機（頭戴式裝置）」的狀態下闖入Nana家中。

在雙邊拉扯扭打的肢體衝突過程中，A某強調自己並未動Nana一根寒毛，反而是Nana用家中原本就有的凶器刺傷了他，A某說：「Nana想用刀刺我的脖子，她瞄準脖子，但刺到脖子和耳朵之間的位置，深度大約有7公分。至於Nana的身體，我完全沒有碰過任何一處。」

所以A某強調自己才是遭遇暴行的受害者，完全推翻之前關於犯罪事實的陳述，至於犯案動機，他則表示：「我需要錢來支付母親的醫療費。」

A某還辯稱，作案時Nana母女曾向他提議「如果你向警方說是持凶器入侵，我會給你需要的4000萬韓元（約87萬台幣）」，他才向警方作了如是陳述，但該提議最終未兌現，再加上後來聽說Nana與母親提交了傷害診斷書，為了釐清真相於是寫下這封信。

警方確認A某持有凶器

但A某的這些主張，與警方的調查結果完全不同。警方確認A某持有裝在刀鞘中的凶器，並爬梯子從陽台侵入Nana家。

A某在屋內甚至做出掐住Nana母親脖子等威脅生命的行為，Nana聽到母親的尖叫聲後驚醒立即應對，但歹徒仍將Nana打暈，幸虧她後來清醒與其對峙搏鬥，並與母親一同制伏A某，在此過程中，Nana搶走了凶器，A某的下顎部位則受到撕裂傷。

警方在案發後表示：「被害人Nana及其母親確實遭受實質侵害，在防衛過程中，也不存在對加害者A某造成過度傷害的情況。」因此判定Nana與母親的行為屬於百分百的正當防衛，基於此，Nana與母親也被排除在立案對象之外。

警方還表示A某最初在警局承認了持械闖入的全部犯罪事實，沒想到在近日翻供了自己的陳述。

歹徒的喪盡天良給Nana造成不小心理陰影。（翻攝jin_a_nana IG）

一切都是為了減刑

可是，為什麼歹徒要反咬Nana一口呢？一切都是為了減刑！

一位法律界相關人士分析稱「強盜傷害罪是重罪，是比殺人罪“法定刑下限”還要高的重罪，已被拘捕起訴的嫌疑人反訴殺人未遂等，可能是試圖在審判中引發關於正當防衛的爭議，以求減刑的策略。」

至於A某為何在提出告訴之外，又另外寫信給《事件班長》呢？專家解讀這又是A某雙管齊下的策略，希望同時引導輿論、朝著讓他「減刑」或「正當防衛」，這個有利於A某的方向前進。

Nana的經紀公司則全面否認A某的主張：「關於醫療費或金錢提案、以及與凶器相關的和解等內容，完全不是事實，反倒是加害者要求『不要報警』。」

經紀公司進一步表示：「加害者毫無反省之意，反而對受害者提起訴訟，並利用其名人身分造成二次傷害，我們絕不會寬貸，將採取民事、刑事上所有可能的法律措施。」

Nana 反控A某「誣告罪」絕不和解

事實上Nana非常堅強，忍著身心不適，在案發後10天就宣布復工拍戲，但最讓她無法忍受的，是被A某反訴「殺人未遂」，她日前在IG分享了一家媒體的報導，直言：「為活命而反抗是犯罪嗎？」

這家媒體報導提出質疑：「難道為了保護為一己私利、持凶器入侵的加害者人權，會比保護無任何過錯、遭受單方面傷害的市民人權更優先嗎？」

報導接著強調：「過度保障入侵者權益的現行正當防衛法，需要進行根本性重新審視，『為活命而反抗』卻被懷疑是犯罪的社會，絕不能被視作安全社會。」

Nana則透露：「從得知被告的事實到現在，已經過了好一段時間。」但即使造成不小心理衝擊，她仍向粉絲喊話：「我絕不會被擊倒、會好好重新振作，請不要擔心。」

只能說Nana真是好心沒好報，她原本抱著A某年紀尚輕考慮從寬處理，如今在得知A某反訴一事後，制定了「絕不妥協和解」的原則，Nana方面計畫除了目前正在進行的審判外，還將控訴A某「誣告罪」，想要以一切可用的法律手段，追究A某到底。

Nana的做法讓網友掌聲不斷，大呼「幹得漂亮」，認為絕不能讓劫匪反訴成功，否則這人留在社會就是隨時引爆的炸彈，倘若法律保障犯罪者，未免太沒天理。

有網友更表示，幸虧Nana和媽媽的戰鬥力比較強，如果她們比較弱小的話，搞不好已經危及生命安全了，劫匪至今居然還能如此理直氣壯，令所有人感到不可思議。

