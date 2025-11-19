NANA降臨台北！中島美嘉連唱4場壓力大 嗑滷肉飯補體力

中島美嘉引領觀眾進入她的音樂世界。Billboard Live TAIPEI提供

日本天后中島美嘉昨（18日）唱進Billboard Live TAIPEI（BBLTP），成為開箱該場館的首位藝人！中島美嘉一登場就用苦練的中文甜喊：「大家好，我是中島美嘉！」據悉她從未在Billboard Live唱過，初體驗就獻給了台北，台灣粉絲的熱烈支持讓她「連開四場」，對她的嗓子與體力都是硬仗，但她整晚火力全開，氣場強到讓人雞皮疙瘩掉滿地。

中島美嘉甜甜地用中文打招呼。Billboard Live TAIPEIBillboard Live TAIPEI提供

中島美嘉的演出以〈花束〉開場，緊接著〈櫻花紛飛時〉情緒全面綻放，並突然宣布要送給台灣一份驚喜，特別選唱了中森明菜的名曲〈難破船〉。她分享因為近期參與明菜致敬專輯，特別挑了這首自己最愛的歌獻給台灣。她光著腳、整個人蜷縮在椅子上，把脆弱與細膩唱得無比赤裸，讓觀眾屏息凝聽。

中島美嘉招牌曲連發，這次來台開唱4場門票秒殺。Billboard Live TAIPEI提供

真正的爆點在後頭，當她主演的電影《NANA》主題曲〈Glamorous Sky〉前奏響起，粉絲尖叫量瞬間飆到天花板。中島美嘉回眸一笑、眼角帶電，搖滾能量徹底炸裂，彷彿「NANA本人」降臨現場。〈Love is Ecstasy〉緊接上陣，全場拍手、晃動、吶喊。更有趣的一幕發生在她走向舞台右側想與粉絲互動時，卻因麥克風線太短卡住，她乾脆在台上與線「開戰」。粉絲立刻用日文大喊：「美嘉かわいい！」她像被擊中般瞬間露出甜笑：「謝謝！」還不忘誇獎台灣粉絲「日文都好好！」現場再次爆動。

接著她注意到觀眾桌上餐點滿滿，卻因太投入而沒人動筷，大喊：「大家要記得享用美食喔！」粉絲又被她可愛到集體融化。她並稱讚台灣粉絲素質超好，成為當晚最暖的花絮之一。而當中島美嘉唱完名曲〈雪花〉後，她興奮大喊「謝謝！」並走向海景第一排，逐一與粉絲擊掌，最後高舉雙手比出超巨大愛心，全場尖叫直接淹沒她，粉絲更狂喊「安可！」氣氛熱烈。

中島美嘉為該場地獻出開箱首唱。Billboard Live TAIPEI提供

中島美嘉再度登場時手拿一朵紅玫瑰，隨興坐在台上介紹樂隊、深深鞠躬，氣場溫柔又有力量，天后光芒完全展現。粉絲間最新的討論焦點是「昨晚兩場服裝不一樣耶！」讓今晚進場的觀眾期待拉滿，直呼：「美嘉會不會上演台北限定換裝秀？」網路更瘋狂敲碗：「看美嘉演唱會根本像開盲盒！驚喜值爆棚！」

她這次來台格外意義非凡，因粉絲反應過於熱烈，一口氣開出四場並全部秒殺。在短短兩天要完成四場演出，壓力極大，但她依然全力以赴。貴為天后卻毫無架子，親切得令人心軟。昨晚上場前，團隊準備台灣經典滷肉飯給她補充能量，她吃到驚呼「好吃」！元氣滿滿走上舞台，中島美嘉今（19日）晚在Billboard Live TAIPEI還有兩場演出。



