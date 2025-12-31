《NANA》岡崎真一結婚了！本鄉奏多元旦宣布結婚喜訊

日本男星本鄉奏多宣布婚訊。（圖／翻攝自本鄉奏多 X）





從童星出道至今35歲的日本男星本鄉奏多，今（1日）宣布和圈外人結婚的消息，成為日本演藝圈元旦第一個在2026年發布喜訊的藝人。

本鄉奏多在元旦準點發佈了公告，宣布了自己和圈外女性結婚的消息，「致所有一直支持我的人，以及所有幫助過我的人，雖然這是我的私事，但我還是想宣布，我已經登記結婚了」、最後更表示：「我永遠不會忘記大家的感激之情，也會繼續努力做好每一份工作。期待大家一如既往的支持。」

本鄉奏多從2002年出道至今，已經出演過多個經典角色，如《真人版 網球王子》的越前龍馬、《NANA》的岡崎真一、《進擊的巨人》的阿爾敏《鋼之鍊金術師》恩維等，令大眾印象深刻。



