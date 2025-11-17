《NANA》迷必搶！Vivienne Westwood x Nana聯名、飾品包款一次看，這款項鍊打火機全球限量250個
還記得2000年連載的經典漫畫《NANA》嗎？講述兩位命運交織的少女，一個為愛痴狂，一個追逐搖滾夢，深深觸動了無數人的青春心弦。在這部作品中，娜娜（Nana Osaki）以她標誌性的Vivienne Westwood龐克風格，身穿獨具反叛精神的服裝，搭配象徵自由與命運的「土星項鍊」，成為那個年代最耀眼的象徵，至今仍是許多粉絲心中的青春符號。
25年後，Vivienne Westwood再度與《NANA》漫畫創作者矢澤愛攜手，推出這一充滿時尚感與情感共鳴的聯名系列。這次的限量系列包含30款獨特商品，涵蓋飾品、配件和服飾，《NANA》迷必收話題款一次整理！
VivienneWestwood x NANA 限量商品，11月14日全球同步發布
本系列以《NANA》漫畫中的經典造型與精神為靈感，將時裝語彙與角色魅力融為一體，呈現出跨越時代的經典再現。
這次最引人注目的「Giant Orb土星項鍊打火機」，以金屬細節精心打造，全球限量只有250 件，打火機鑲滿水晶並刻有獨立編號，搭配金色鍍層珠鏈，完美重現了漫畫中娜娜的經典造型，不僅是一件配件，更是一種精神象徵，絕對必收藏。
服裝部分，將經典款式重新演繹為當代輪廓：淡粉色棉質 Mini Sunday 洋裝覆以手繪 Vivienne Westwood 標誌格紋；紅色 Lochcarron 格紋 Stormy 外套配有黑色天鵝絨翻領、不對稱門襟與琺瑯土星鈕扣，向 1996/97 秋冬《Storm In A Teacup》系列中的 Storm Jacket 致敬。
系列中也大量運用經典格紋：全新Puppy 馬甲、俐落剪裁的Cigarette西裝褲、標誌性的Mini Kilt，以及以粉色螢光細針織披覆的Bea Corset Cardi 馬甲。深海軍藍與亮桃紅T Shirt印上星際「Westwood Galaxy」圖騰，為成衣系列畫下完整句點。
心形 Belle Frame手提包以珊瑚粉壓紋緹花打造；Charm Frame小錢包提供黑色塗鴉格紋與紅綠格紋兩款。象徵奈奈的重要符號，安全別針、垂墜珍珠、小熊與草莓，皆細緻點綴於各式配件之上。
1987/88 秋冬《HarrisTweed》系列首次亮相的 Rocking Horse Ballerina 厚底鞋，本次推出粉色金屬感皺褶皮革與紅色Lochcarron 羊毛格紋版本，以緞帶綁帶完成整體造型。
系列同時推出多款珠寶作品，重現《NANA》中的經典意象並以品牌標誌樣式重新打造。例如 Nana Pearl Necklace，採不規則奶油色大型珍珠搭配銀色工業鏈條，以厚扣相連並垂掛土星珍珠；Nana Leather 頸鍊以黑色皮革搭配金、銀浮雕；NanaArmour 戒指則以黑色琺瑯鍍層結合銀色土星標誌，為品牌經典護甲戒的強化版本。
此外，《NANA》25 週年紀念版 Vol.1：Vivienne Westwood Edition（英文版）亦同步推出，封面由矢澤愛特別為本次合作重新繪製小松奈奈與大崎娜娜形象，是為紀念 25 週年的豪華合訂版本。此限量版本將於英國 Waterstones、美國 Books-a-Million 以及全球 VivienneWestwood 精品店獨家販售。
BLACK STONES 舞台重現
台灣為了這次的連動，也帶來全球獨家的 Vivienne Westwood x NANA 拍貼機，以 NANA 的經典舞台為背景，讓體驗者親身感受BLACK STONES 在舞台上的光榮時刻。拍貼機於11月14日於Vivienne Westwood台北旗艦店展出，從漫畫走進現實的搖滾之旅，留下屬於自己的紀念。
預約方式：
粉絲可透過Vivienne Westwood 台灣官方 Line@ 帳號預約拍貼機體驗，選擇指定的地點、日期與時段。為保障每位體驗者的權益，每個帳號於活動期間僅可預約一次。
