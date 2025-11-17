styletc

《NANA》迷必搶！Vivienne Westwood x Nana聯名、飾品包款一次看，這款項鍊打火機全球限量250個

顏一婕
更新時間
（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

還記得2000年連載的經典漫畫《NANA》嗎？講述兩位命運交織的少女，一個為愛痴狂，一個追逐搖滾夢，深深觸動了無數人的青春心弦。在這部作品中，娜娜（Nana Osaki）以她標誌性的Vivienne Westwood龐克風格，身穿獨具反叛精神的服裝，搭配象徵自由與命運的「土星項鍊」，成為那個年代最耀眼的象徵，至今仍是許多粉絲心中的青春符號。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）


25年後，Vivienne Westwood再度與《NANA》漫畫創作者矢澤愛攜手，推出這一充滿時尚感與情感共鳴的聯名系列。這次的限量系列包含30款獨特商品，涵蓋飾品、配件和服飾，《NANA》迷必收話題款一次整理！

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）


VivienneWestwood x NANA 限量商品，11月14日全球同步發布

本系列以《NANA》漫畫中的經典造型與精神為靈感，將時裝語彙與角色魅力融為一體，呈現出跨越時代的經典再現。

這次最引人注目的「Giant Orb土星項鍊打火機」，以金屬細節精心打造，全球限量只有250 件，打火機鑲滿水晶並刻有獨立編號，搭配金色鍍層珠鏈，完美重現了漫畫中娜娜的經典造型，不僅是一件配件，更是一種精神象徵，絕對必收藏。

Giant Orb土星項鍊打火機／68,800元（圖／品牌提供）
Giant Orb土星項鍊打火機／68,800元（圖／品牌提供）

服裝部分，將經典款式重新演繹為當代輪廓：淡粉色棉質 Mini Sunday 洋裝覆以手繪 Vivienne Westwood 標誌格紋；紅色 Lochcarron 格紋 Stormy 外套配有黑色天鵝絨翻領、不對稱門襟與琺瑯土星鈕扣，向 1996/97 秋冬《Storm In A Teacup》系列中的 Storm Jacket 致敬。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

系列中也大量運用經典格紋：全新Puppy 馬甲、俐落剪裁的Cigarette西裝褲、標誌性的Mini Kilt，以及以粉色螢光細針織披覆的Bea Corset Cardi 馬甲。深海軍藍與亮桃紅T Shirt印上星際「Westwood Galaxy」圖騰，為成衣系列畫下完整句點。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）


心形 Belle Frame手提包以珊瑚粉壓紋緹花打造；Charm Frame小錢包提供黑色塗鴉格紋與紅綠格紋兩款。象徵奈奈的重要符號，安全別針、垂墜珍珠、小熊與草莓，皆細緻點綴於各式配件之上。

Charm Frame 小錢包／27,500元，心形 Belle Frame 手提包／19,600元（圖／品牌提供）
Charm Frame 小錢包／27,500元，心形 Belle Frame 手提包／19,600元（圖／品牌提供）


1987/88 秋冬《HarrisTweed》系列首次亮相的 Rocking Horse Ballerina 厚底鞋，本次推出粉色金屬感皺褶皮革與紅色Lochcarron 羊毛格紋版本，以緞帶綁帶完成整體造型。

Rocking Horse Ballerina 厚底鞋 粉紅(亞洲獨家) ／32,400元，紅色／31,300元（圖／品牌提供）
Rocking Horse Ballerina 厚底鞋 粉紅(亞洲獨家) ／32,400元，紅色／31,300元（圖／品牌提供）


系列同時推出多款珠寶作品，重現《NANA》中的經典意象並以品牌標誌樣式重新打造。例如 Nana Pearl Necklace，採不規則奶油色大型珍珠搭配銀色工業鏈條，以厚扣相連並垂掛土星珍珠；Nana Leather 頸鍊以黑色皮革搭配金、銀浮雕；NanaArmour 戒指則以黑色琺瑯鍍層結合銀色土星標誌，為品牌經典護甲戒的強化版本。

NANA土星項鍊(大) ／14,100元，Nana Pearl Necklace ／23,000元，Nana Armour 戒指／15,700元（圖／品牌提供）
NANA土星項鍊(大) ／14,100元，Nana Pearl Necklace ／23,000元，Nana Armour 戒指／15,700元（圖／品牌提供）


此外，《NANA》25 週年紀念版 Vol.1：Vivienne Westwood Edition（英文版）亦同步推出，封面由矢澤愛特別為本次合作重新繪製小松奈奈與大崎娜娜形象，是為紀念 25 週年的豪華合訂版本。此限量版本將於英國 Waterstones、美國 Books-a-Million 以及全球 VivienneWestwood 精品店獨家販售。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

BLACK STONES 舞台重現

台灣為了這次的連動，也帶來全球獨家的 Vivienne Westwood x NANA 拍貼機，以 NANA 的經典舞台為背景，讓體驗者親身感受BLACK STONES 在舞台上的光榮時刻。拍貼機於11月14日於Vivienne Westwood台北旗艦店展出，從漫畫走進現實的搖滾之旅，留下屬於自己的紀念。

（圖／品牌提供）
（圖／品牌提供）

預約方式：

粉絲可透過Vivienne Westwood 台灣官方 Line@ 帳號預約拍貼機體驗，選擇指定的地點、日期與時段。為保障每位體驗者的權益，每個帳號於活動期間僅可預約一次。

