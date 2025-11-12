NanaQ分手被前男友討3000元！列表格要求蓋手印 她嘆：我好難堪

娛樂中心／黃韻璇報導

YouTuber「NanaQ」以極簡風格走紅，曾經嘗試徒手刷馬桶甚至不用保養品、化妝品等，引起正反兩極的評價。近日，NanaQ在社群分享自己和前男友的故事，透露分手後曾被前任討要3000元，還列表要NanaQ付錢、蓋手印，讓她相當難堪。

NanaQ昨（12）日晚間在Threads發文，分享自己的「愛情鬼故事」，提到她和前男友同居時，對方拿公司送的百貨禮券與她一起買除濕機，後來分手後，前男友說他不要除濕機，要NanaQ帶走。

然而對方卻做了一張表格，指出「除濕機原價6000=NanaQ付的3000+他的禮券3000」，要NanaQ給他3000元。NanaQ表示，其實自己不缺除濕機，但實在是一個字都不想跟前男友說了，不料在辦房租解約的時候，前男友竟把那張表格印出來，要NanaQ在房東面前在蓋手印，讓她當下相當難堪。

NanaQ表示，更好笑的是，那張表裡不只有除濕機，還有其他兩人一起買的東西，大嘆「反正他都算總價除以2=我要給他的錢，反正他要多少錢我都給他了，一勞永逸」。

