NanaQ列「不拜金女」清單！網看到「這項」全驚呆：很荒謬

NanaQ以「極簡」人設打開知名度，卻經常因為行為和人設不符，遭網友謾罵。（圖／翻攝自NanaQ Threads）

一名女網友日前抱怨，下班後買鹹酥雞回家和男友一起吃，男方主動說願意付錢，並指名要吃的品項，最後總共買了365元，但沒想到她帶回家之後，男方竟罵她是「拜金女」，此話題在網路上引起熱烈討論。對此，極簡系YouTuber NanaQ也發文列出自己「2025的不拜金女」清單，貼文發出後引發許多網友討論。

20日有一名女網友在Dcard上發文，指出下班路過一間新開的鹹酥雞店，於是打電話邀請男友一起吃宵夜，對方爽快說要出錢，並點了想吃的品項，隨後她也夾了一些想吃的食材，總共買了365元。沒想到帶回家之後，男友不停碎念太貴，「這樣的量其他家店不超過300元就有了」，甚至罵她是拜金女，且很後悔請客。

NanaQ列出「2025的不拜金女」清單，指出自己爭鮮只吃4盤，只去百元剪髮。（圖／翻攝自NanaQ Threads）

貼文曝光後，引發網友對於「拜金」一詞的討論，NanaQ也在Threads上貼出自己「2025的不拜金女」清單，如下：

1.沒有信用卡。

2.不買保養品、化妝品。

3.沒買保險。

4.剪頭髮100元，不染頭髮、燙頭髮。

5.星巴克內用第二杯半價當然要喝兩杯。

6.買蝦皮不湊免運，只買需要的。

7.包包是uniqlo購物袋，60元。

8.錢包是無印良品的卡片收納袋，200元。

9.爭鮮吃四盤。

10.買書先看有沒有二手書。

11.去寶雅不加購衛生棉、衛生紙、濕紙巾。

12.在新月廣場停車會去家樂福買東西折抵2h。

13.獨旅住宿膠囊or背包客棧600-800元。

14.月亮杯1580元。

15.uniqlo襯衫穿5年790元。

16.ikea衣櫃撐6年2400元。

17.工作桌淘寶貨1500元。

18.iPhone13 mini 128g。

19.不喜歡逛街、跑咖（咖啡廳）、探店拍美食照。

20.洗髮精用完不加水，因為只用手工皂洗頭，用到最後一點都不剩，完全不浪費200-300元。

另外，NanaQ還在留言區補充，「其實拜金跟賺多賺少沒什麼關係，花錢不過是一個人的生活方式，你不用像其他人一樣總是出手闊氣，只要經濟獨立，就算花少少的錢也能活得有底氣」。

事實上，NanaQ一直以「極簡」人設自居，卻常常被網友發現其行為和營造出的人設不符，已經不只一次引發爭議，因此這篇貼文發出後，也吸引不少網友紛紛留言撻伐，「第一次看到有人把保險列為拜金之一」、「為什麼星巴克內用第二杯半價你就一定要喝，卻又說只買需要的」、「以後有人問什麼是『pick me girl』我就發這篇給他」、「想強調自己不拜金沒問題，但至少要弄清楚什麼叫拜金、什麼叫風險，不然整段看起來真的很荒謬」。

