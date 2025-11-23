NanaQ曝「不拜金女」清單 「不買保險」引網熱議
娛樂中心／李筱舲報導
近日在Dcard上有篇「鹹酥雞365元」的文章，吸引了7千多名網友討論，內文是在講述發文者花了365元買了自己和男友的鹹酥雞，遭男友嫌棄花太多錢是「拜金女」，讓不少網友一面倒支持發文者。而向來以「極簡主義」生活內容聞名的網紅NanaQ，最近也順著這波話題，在Threads上分享自己對「不拜金」的價值觀，文章一出，立刻引發網友熱議。
網紅NanaQ近日分享了「2025的不敗金女」清單，其中提到自己都到佰元理髮店剪髮、到爭鮮只吃四盤壽司。（圖／翻攝自IG ＠nanaq1111）
網紅NanaQ近期在Threads上分享關於「拜金」的價值觀，並列舉出「2025的不敗金女」清單，其中包含：沒有信用卡、不買保養品化妝品、沒買保險、剪頭髮100不染頭髮燙頭髮、星巴克內用第二杯半價當然要喝兩杯、買蝦皮不湊免運只買需要的、包包是uniqlo購物袋60、錢包是無印良品卡片收納袋200、爭鮮吃四盤、買書先看有沒有二手書等…她也在留言區表示：「其實拜金跟賺多賺少沒什麼關係，花錢不過是一個人的生活方式，你不用像其他人一樣總是出手闊氣，只要經濟獨立，就算花少少的錢也能活得有底氣。」
NanaQ認為拜金跟賺多賺少沒什麼關係，花錢不過是一個人的生活方式，就算花少少的錢也能活得有底氣。（圖／翻攝自IG ＠nanaq1111）
文章一出，立刻引發網友熱議，網友留言表示：「自己過得開心自在就好」、「第一次看到有人把保險列為拜金之一」、「其他的可以理解但是保險還是不能省啦」、「爭鮮四盤太厲害 真羨慕小食量」。然而，過去NanaQ曾因極簡人設卻言行不一而引發爭議，引來網友留言批評：「你是不是覺得自己有一段時間沒話題了要出來遛一圈」、「以後有人問什麼是pick me girl我就發這篇給她看 典中典」、「你真的很怕大家不討厭你ㄟ」。
過去NanaQ曾因言行不一而引發爭議，對於這番言論還是有網友不買單，引來網友批評。（圖／翻攝自 Threads ＠nanaq1111）
