NanaQ被人「貼標籤」！無預警PO長文吐心聲

知名網紅「NanaQ」以「極簡」、「自律」女自稱，在IG擁有將近5萬粉絲人數，曾表示自己是1位沒有化妝、保養品，在家不用衛生紙、只用水洗澡且注重健康的人。昨（5）日她在限時動態中發布1張對話截圖，長文開頭寫下「總有人說我是綠茶婊」，同時透露自己1交友原則並呼籲大眾要有「邊界感」。





網紅「NanaQ」以極簡生活風格，累積大量人氣。（圖／翻攝自IG＠nanaq1111）





網紅「NanaQ」極簡、自律的生活風格，吸引大批粉絲的關注。昨日她突然在IG限時動態中發布1張照片並寫下長文，開頭則提到「總有人說我是綠茶婊」，接著表示自己在交友和人際互動上有明確原則，如果發現對方有想「穩聊」的感覺就會主動詢問聊天對象「你單身嗎？」，一旦得知對方有另一半就會馬上結束聊天。

昨日她在IG限時動態發文，表示在交友上「明確拉出邊界感」可避免麻煩。（圖／翻攝自IG＠nanaq1111）





NanaQ最後也在文末表示，可能有些人會覺得有另一半也能正常交朋友，不過她認為「明確拉出邊界感」可以避免很多不必要的麻煩，更透露自己過去因為遇過太多千奇百硬要聊的經驗，像是「已經跟另一半協商好分手，但後來還在一起」、「關係變成室友只是在分攤房租，但後來還在一起」等荒唐理由，因此讓NanaQ感嘆好險當初沒聊下去，否則可能被人亂開副本。





